«Se oggi non riusciamo a inventare una vecchiaia dignitosa, che ne sarà dei nostri figli?». È questo uno dei messaggi più forti lanciati da mons. Vincenzo Paglia nel corso del convegno dedicato all’Età Grande ospitato al Teatro Naselli di Comiso, promosso dai Lions Club della VIII Circoscrizione con il Lions Club Comiso Terra Iblea capofila e con il coinvolgimento di istituzioni, professionisti, mondo sanitario, cooperazione sociale e Terzo settore.

Al centro della riflessione, la necessità di ripensare profondamente il rapporto della società con l’invecchiamento, trasformando quella che viene spesso considerata una fase marginale della vita in una stagione di responsabilità, partecipazione e trasmissione di valori. Per mons. Paglia, protagonista del dibattito nazionale sui temi della longevità e della non autosufficienza, la vera sfida non riguarda soltanto gli anziani di oggi ma soprattutto le generazioni che verranno.

Nel dialogo con la scrittrice Costanza DiQuattro, Paglia ha sottolineato come la società sia chiamata a contrastare fenomeni quali solitudine, abbandono e marginalizzazione. «Non possiamo accettare che la vecchiaia significhi scarto, disprezzo o isolamento», ha spiegato, evidenziando che la vita non può essere ridotta esclusivamente alla dimensione economica. «L’esistenza trova il proprio significato nell’amore, nelle relazioni, nello stare insieme e nel costruire comunità».

Particolarmente significativo il passaggio dedicato al rapporto tra generazioni. Paglia ha infatti indicato nei nonni una risorsa insostituibile per il futuro della società, chiamati ad accompagnare i più giovani nella crescita umana e culturale. «Oggi gli anziani hanno un compito nuovo: aiutare i propri nipoti a crescere con saggezza, trasmettendo esperienza e valori. La vita è una straordinaria avventura da vivere insieme e non da soli». Da qui anche l’invito a guardare alla vecchiaia come a una stagione di opportunità e non di rinuncia. «La grandezza della vecchiaia è nelle nostre mani», ha affermato.

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il professor Leonardo Palombi, docente di sanità pubblica e segretario della Commissione ministeriale per l’attuazione della riforma sociosanitaria dedicata alla popolazione anziana. Attraverso dati e proiezioni demografiche, Palombi ha evidenziato come la Sicilia e l’intero Paese siano chiamati a confrontarsi con una crescita costante della popolazione anziana e con una progressiva riduzione della capacità di assistenza garantita dalle reti familiari tradizionali.

Le analisi presentate hanno evidenziato come la Sicilia si collochi in una posizione intermedia tra modelli molto differenti di assistenza agli anziani, mentre nei prossimi decenni il numero di persone in età lavorativa disponibili a prendersi cura degli ultraottantenni tenderà a diminuire sensibilmente. Un quadro che rende sempre più necessario rafforzare la domiciliarità, l’assistenza territoriale e i servizi di prossimità, superando modelli che affidano il peso della cura quasi esclusivamente alle famiglie.

Temi che hanno trovato spazio anche durante la tavola rotonda moderata dal direttore di Tv2000 Vincenzo Morgante, alla quale hanno partecipato rappresentanti della sanità, della cooperazione sociale, del Terzo Settore e delle professioni.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle opportunità offerte dal bando Agenas sui grandi anziani e al contributo che il Terzo Settore può garantire per realizzare nuovi modelli di assistenza e accompagnamento. «I grandi anziani rappresentano una delle sfide più importanti che la nostra società dovrà affrontare nei prossimi anni», ha dichiarato Rosario Alescio, amministratore delegato del Consorzio Sisifo. «I dati illustrati durante il convegno dimostrano che non possiamo più limitarci a ragionare in termini emergenziali. Occorre costruire reti stabili di assistenza, sostegno e inclusione che consentano alle persone di continuare a vivere nel proprio contesto familiare e sociale il più a lungo possibile».

Secondo Alescio, il bando Agenas costituisce un’importante occasione per valorizzare il ruolo degli enti del Terzo Settore e sperimentare percorsi innovativi di presa in carico. «Le organizzazioni che operano quotidianamente sul territorio possiedono competenze ed esperienze preziose. Investire sulla domiciliarità, sulla prevenzione della solitudine e sui servizi di prossimità significa investire sulla qualità della vita delle persone e sulla sostenibilità futura del sistema di welfare».

L’iniziativa, a cui ha portato i saluti il governatore del distretto Lions 108YB Sicilia, Peppe Walter Buscema, si è conclusa con un coinvolgente dibattito e con la consapevolezza condivisa che il tema della longevità non riguarda soltanto gli anziani, ma il modello di comunità che le istituzioni, il mondo dell’associazionismo e la società civile sono chiamati a costruire per le generazioni presenti e future.