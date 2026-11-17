Le tradizioni religiose popolari come ponte culturale tra popoli, la devozione come elemento identitario condiviso e un patrimonio immateriale che continua a parlare alle nuove generazioni. Sono questi i temi al centro di “Credo in Unum Deum”, il documentario realizzato dal regista Arturo Mingardi che, a vent’anni dalle riprese effettuate tra la Sicilia sud-orientale, Malta e Gozo, torna protagonista di due iniziative in programma il 21 novembre a Comiso e il 22 novembre a Santa Croce Camerina.

L’iniziativa, sostenuta dall’assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo, dalla presidenza dell’Ars, dalla presidenza del Libero consorzio comunale di Ragusa e dai Comuni di Comiso e Santa Croce Camerina, con il supporto delle associazioni Inner club Vittoria Comiso, il Cenacolo culturale e Mater Ekklesia che hanno aderito, propone la proiezione del documentario accompagnata da un convegno di approfondimento dedicato alle radici comuni che legano le comunità siciliane e maltesi attraverso le rispettive tradizioni religiose e popolari. Grazie alle immagini realizzate da Keith Abela e Nuccio Modica, il film racconta un viaggio tra processioni, celebrazioni patronali e riti che costituiscono ancora oggi uno dei tratti distintivi dell’identità mediterranea.

Il documentario offre uno straordinario affresco delle feste religiose che animano diverse città della Sicilia e dell’arcipelago maltese, mettendo in evidenza affinità culturali, spirituali e sociali che continuano a caratterizzare le due realtà insulari. Da Ragusa a Vittoria, da Comiso a Santa Croce Camerina, fino a Mosta, Ħamrun, Żebbuġ e Victoria a Gozo, emerge il racconto di una fede vissuta come esperienza collettiva e come patrimonio condiviso.

Autore del documentario è Arturo Mingardi, regista, drammaturgo e sceneggiatore con una lunga esperienza nel settore cinematografico e televisivo. Laureato al Dams di Bologna, Mingardi ha firmato produzioni per la Rai, documentari e spettacoli teatrali, distinguendosi anche come promotore culturale attraverso numerose iniziative internazionali. È direttore artistico di Cinema Nuovo Italiano e dell’Isola del Cinema di Ragusa e dal 2008 dirige l’Italia Film Festival di Malta, consolidando negli anni un significativo dialogo culturale tra le due sponde del Mediterraneo.

I due appuntamenti vedranno la partecipazione di qualificati relatori provenienti sia dalla Sicilia che da Malta. Interverranno George Cassar, professore associato dell’Institute for Tourism, Travel and Culture dell’Università di Malta, e il reverendo professore Jonathan Farrugia della Facoltà di Teologia dell’Università di Malta, docente di Storia della Chiesa, Patrologia e Archeologia paleocristiana.

A rappresentare il territorio ibleo saranno il reverendo Beniamino Sacco, presidente della Fondazione Il Buon Samaritano di Vittoria e vicario parrocchiale delle comunità di San Francesco di Paola e Santa Maria Maddalena, e don Salvatore Mallemi, parroco della chiesa della Beata Maria Vergine di Lourdes di contrada San Giacomo a Ragusa e vicario parrocchiale a Giarratana.

A Comiso, nella Sala Paolo VI del Santuario San Francesco all’Immacolata, i lavori saranno preceduti dai saluti di fra Daniele Lo Nigro, rettore del Santuario. A Santa Croce Camerina, nella Biblioteca comunale, è previsto il saluto dei rappresentanti istituzionali.

Le immagini del documentario ripercorrono alcune tra le più suggestive celebrazioni religiose del territorio, tra cui la festa di San Giovanni Battista a Ragusa, la festa di San Giorgio a Ragusa Ibla e a Victoria nell’isola di Gozo, la processione del Venerdì Santo di Vittoria, la celebre “Paci” di Pasqua a Comiso e la festa di San Giuseppe a Santa Croce Camerina, accostate alle più significative manifestazioni devozionali maltesi dedicate all’Assunta, a San Gaetano e a San Filippo.

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare un patrimonio culturale che supera i confini geografici e continua a rappresentare un elemento di dialogo tra comunità diverse ma accomunate dalla stessa matrice storica e religiosa. Un percorso che trova nella memoria delle feste popolari e nella partecipazione delle comunità uno strumento privilegiato per rafforzare i legami tra Sicilia e Malta.

Al termine degli incontri è previsto un buffet dedicato ai sapori e alle tradizioni gastronomiche siciliane e maltesi, ulteriore momento di incontro e condivisione tra i partecipanti.