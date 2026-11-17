«In riferimento alle dichiarazioni diffuse dal gruppo Liberiamo Pozzallo sulla nomina del portavoce di Sud chiama Nord per la provincia di Ragusa, ritengo necessario fornire alcuni chiarimenti per ristabilire la corretta ricostruzione dei fatti», dichiara il coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice (nella foto).

«I componenti del gruppo che oggi sollevano contestazioni non risultavano più tesserati a Sud chiama Nord già dal luglio 2025, non avendo provveduto al rinnovo del tesseramento. Di conseguenza, quando hanno successivamente annunciato pubblicamente la propria fuoriuscita dal partito, di fatto ne erano già fuori da tempo. Proprio per questa ragione abbiamo scelto di non replicare alla loro prima nota, evitando di alimentare una polemica del tutto superflua e, soprattutto, di mettere in evidenza una circostanza che avrebbe esposto gli stessi protagonisti a una figura da perecottari: annunciare l’uscita da un partito del quale non si fa già più parte. Appare pertanto ancora più singolare che oggi gli stessi soggetti pretendano di contestare le scelte organizzative di una formazione politica alla quale non appartengono più, arrivando persino a lamentare un presunto mancato coinvolgimento degli iscritti. È evidente che chi non è più tesserato non può rivendicare un coinvolgimento nelle decisioni interne del partito, né ha alcun titolo per sindacarne le scelte.

Quanto alle nomine, ricordo che nel corso dell’assemblea nazionale del 29 ottobre, svoltasi a Roma, i due movimenti politici Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia hanno conferito pieni poteri a Cateno De Luca, nominandolo portavoce nazionale e attribuendogli la facoltà di nominare portavoce a livello regionale e provinciale, nell’ambito del percorso di organizzazione e rafforzamento della presenza politica sui territori. La nomina dei portavoce provinciali rientra dunque pienamente in questo percorso organizzativo. Inoltre i portavoce hanno il compito di affiancare i commissari provinciali, contribuendo al coordinamento delle attività politiche e alla presenza del movimento sui territori. Continueremo a lavorare al rafforzamento della nostra organizzazione territoriale, mantenendoci distinti e distanti da polemiche sollevate da chi, pur non facendo più parte del partito, per ricordare al mondo di esistere interviene sfruttando il nome di Sud chiama Nord».