Una cattedrale di San Giovanni Battista particolarmente gremita di fedeli ha accolto sabato sera la cerimonia dedicata alla restituzione alla comunità ragusana dello storico organo Serassi-Tamburini, tornato al suo antico splendore dopo un importante intervento di restauro. Numerosi i cittadini presenti, insieme a rappresentanti delle istituzioni civili e del territorio, tra cui delegazioni della Prefettura, del Provveditorato agli Studi e della Croce Rossa Italiana, a testimonianza del forte valore culturale e identitario dell’iniziativa.

L’evento ha rappresentato non soltanto la presentazione ufficiale di uno degli strumenti musicali storici più importanti della Sicilia, ma anche un momento di condivisione attorno a un patrimonio che appartiene alla storia religiosa, artistica e culturale della città.

Momento centrale dell’evento è stato il racconto del percorso di restauro dell’organo monumentale, costruito dalla celebre casa Serassi di Bergamo e inaugurato nel 1858. Lo strumento, composto da oltre tremila canne, rappresenta una delle più significative testimonianze dell’arte organaria dell’Italia meridionale e, grazie ai recenti lavori di recupero, torna oggi pienamente fruibile e destinato alle future generazioni.

Ad arricchire la serata le esecuzioni musicali del maestro Fernando Gabriel Swiech, organista e direttore d’orchestra di fama internazionale, e del maestro Giovanni Arestia, per 47 anni organista della cattedrale, che hanno consentito ai presenti di ascoltare nuovamente le sonorità dello storico strumento restaurato.

L’iniziativa, fortemente voluta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Burrafato, si è conclusa tra gli applausi del pubblico, suggellando una serata che ha unito spiritualità, arte e musica e che ha confermato l’attenzione della comunità ragusana verso la salvaguardia del proprio patrimonio storico e culturale.