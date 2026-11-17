Enrico Guarneri sarà protagonista al Teatro Garibaldi di Modica con “Rosso Malpelo”, adattamento teatrale dell’omonimo racconto di Giovanni Verga. Lo spettacolo andrà in scena sabato 21 novembre alle ore 21 e domenica 22 novembre alle 18.30. Per rispondere alle numerose richieste del pubblico, alle due rappresentazioni si aggiunge una terza replica, domenica 22 novembre alle ore 21. Nella messinscena, Guarneri interpreta un Malpelo adulto, che ripercorre la propria storia facendosi narratore e coscienza della vicenda, in un continuo passaggio tra memoria e presente. Accanto a lui saliranno sul palco Ruggero Rizzuti, Rosario Marco Amato, Mario Opinato, Plinio Milazzo, Giampaolo Romania, Maria Rita Sgarlato, Giovanni Fontanarosa e Flora Rossitto. La regia è di Guglielmo Ferro, con la collaborazione di Giampaolo Romania. Ambientato in una cava di rena, tra polvere, fatica e condizioni di lavoro disumane, “Rosso Malpelo” racconta la vicenda di un ragazzo segnato dal pregiudizio e condannato all’emarginazione per il colore dei suoi capelli.

Attorno a lui prende forma il mondo della cava e del paese: il padre Misciu Bestia, vittima di un lavoro che consuma i corpi e le vite; Ranocchio, fragile compagno di pena; i cavatori, il soprastante e le voci di una comunità che giudica e isola. Gli interpreti diventano anche un coro, espressione di una società che attribuisce a Malpelo una colpa prima ancora di conoscerlo, trasformando il pregiudizio in una condanna. La regia di Guglielmo Ferro costruisce una messinscena essenziale e simbolica, nella quale luci e suoni contribuiscono a ricreare l’atmosfera opprimente della cava. Anche i costumi, con tessuti grezzi e colori terrosi, richiamano una Sicilia aspra e senza tempo, segnata dalla povertà e dall’usura del lavoro. Il racconto si sviluppa intorno alla progressiva disumanizzazione del protagonista, che finisce per indossare come una corazza la durezza che gli viene imposta dall’esterno. Il finale, cupo e privo di consolazione, lascia aperta una riflessione sulla giustizia, sullo sfruttamento del lavoro e sull’infanzia negata. «Siamo felici di accogliere nuovamente Enrico Guarneri al Teatro Garibaldi, con un testo importante della nostra letteratura come “Rosso Malpelo” – dichiara il sovrintendente Tonino Cannata – L’interesse dimostrato dal pubblico per questo spettacolo ci ha spinto ad aggiungere una terza replica: un segnale di partecipazione che ci fa particolarmente piacere e che conferma l’attenzione della città verso la nostra stagione. La forza del racconto di Verga, insieme all’interpretazione di Guarneri e alla regia di Guglielmo Ferro, offrirà al pubblico l’occasione di riscoprire una storia che conserva intatta la forza della sua denuncia e che ancora oggi parla di emarginazione, ingiustizia e dignità umana».