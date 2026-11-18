Momenti di apprensione lungo la Ss 115, nel tratto che collega Ragusa a Modica, dove un autocarro ha preso fuoco mentre era in marcia, in prossimità del passaggio a livello.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco per fronteggiare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Considerata la situazione, si è reso necessario richiedere il supporto di un ulteriore automezzo dei pompieri, indispensabile per garantire il rifornimento idrico e completare le operazioni di spegnimento.

L’intervento si è rivelato particolarmente delicato perché le fiamme hanno raggiunto anche il serbatoio del carburante. Per domare il rogo e scongiurare ulteriori rischi, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato schiuma antincendio, procedendo successivamente alla messa in sicurezza del mezzo e della zona interessata.

Complessivamente sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del Fuoco, con il supporto di sette operatori.

Le operazioni hanno consentito di affrontare l’emergenza e riportare in sicurezza l’area interessata dall’incendio.