I Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane vittoriese, gravemente indiziato del reato di estorsione commesso in danno di un operatore economico ragusano.

Durante l’espletamento del quotidiano servizio d’istituto, i militari hanno acquisito notizia circa una richiesta estorsiva ai danni dell’operatore e la possibilità che l’estorsione potesse effettivamente consumarsi in tempi brevi all’interno di un esercizio pubblico dell’area comisana.

L’attività informativa ha fornito chiare indicazioni circa l’autore del possibile reato e le modalità con cui avrebbe dovuto incontrare la sua vittima, descritto vestito di nero e a bordo di uno scooter. Sulla base degli elementi raccolti, sono stati predisposti appositi servizi di osservazione e controllo: la scorsa settimana, durante un pomeriggio, un giovane è stato così notato fare ingresso all’interno di un bar della zona con fare guardingo.

Focalizzando l’attenzione sul suo comportamento, i militari appostati hanno visto che all’interno del locale pubblico lo stava attendendo un’altra persona, presumibilmente la sua vittima. I militari in abiti civili hanno potuto riscontrare in tempo reale il passaggio da una mano all’altra di una busta, che il giovane si è affrettato a nascondere all’interno di un marsupio.

Solo a quel punto il personale in borghese è intervenuto, fermandolo e sottoponendolo a perquisizione personale e veicolare. L’operazione ha dato esito positivo, in quanto all’interno della busta che il ragazzo aveva nascosto è stata trovata la somma di 5000 euro, provento dell’attività illecita appena consumata, così come confermato dalla vittima, immediatamente sentita dai Carabinieri.

Il giovane, che non ha saputo fornire spiegazioni sulla provenienza dell’ingente somma, ha preferito non fornire alcuna indicazione ai militari operanti circa il fondamento della dazione di denaro in suo favore.

Informata l’Autorità Giudiziaria, l’indagato è stato tratto in arresto e condotto, al termine delle attività di rito, presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La somma di denaro è stata sottoposta a sequestro.

Nel corso dell’udienza di convalida, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta contestualmente la custodia cautelare in carcere.

Il suo grado di responsabilità sarà vagliato in sede giurisdizionale, come legislativamente previsto.