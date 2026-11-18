Si chiude con un’assoluzione una lunga e complessa vicenda giudiziaria che ha coinvolto una donna di 42 anni, originaria di Comiso, finita sotto processo dopo la denuncia presentata dall’ex marito, un poliziotto di 47 anni in servizio al Reparto Mobile di Catania. Dopo cinque anni di procedimenti e battaglie legali, il giudice monocratico del Tribunale di Ragusa, Gemma Occhipinti, ha stabilito che la donna non ha commesso alcun reato. Una conclusione arrivata nonostante la Procura avesse chiesto una condanna superiore ai tre anni di reclusione.

La vicenda prende avvio nel 2021, quando la donna, affetta da una grave patologia degenerativa del sistema nervoso e madre di un bambino che allora aveva cinque anni, ricevette dalla Guardia di Finanza la notifica di un decreto di sequestro preventivo. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Ragusa Andrea Reale, disponeva il blocco delle disponibilità presenti sul suo conto corrente, per una somma complessiva di circa 11 mila euro.

All’origine dell’inchiesta c’era la denuncia dell’ex marito, originario di Siracusa, che contestava alla donna la presunta indebita percezione del reddito di cittadinanza. Secondo l’accusa, inoltre, durante le procedure di separazione e successivamente di divorzio, la donna avrebbe fornito dichiarazioni non veritiere sulla propria situazione economica per ottenere il patrocinio a spese dello Stato.

La 42enne si rivolse all’avvocato Michele Savarese, che impugnò immediatamente il provvedimento di sequestro davanti al Tribunale del Riesame di Ragusa. Il collegio confermò inizialmente il decreto, ma la difesa decise di proseguire la battaglia giudiziaria rivolgendosi alla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte accolse le ragioni della ricorrente, censurando il ragionamento seguito dai giudici iblei e disponendo la restituzione delle somme sequestrate. Nella pronuncia venne riconosciuto il diritto della donna ad accedere ai benefici contestati, indipendentemente dalle dichiarazioni presentate nelle relative istanze. Una decisione che ebbe ampia risonanza anche sulle riviste giuridiche specializzate e che, all’epoca, suscitò numerose reazioni nell’opinione pubblica.

Nonostante quanto stabilito dalla Cassazione, la vicenda giudiziaria non si concluse. La Procura della Repubblica decise infatti di proseguire, chiedendo e ottenendo il rinvio a giudizio della donna. Si è così arrivati al dibattimento, durante il quale sono stati nuovamente affrontati gli aspetti già esaminati dalla Suprema Corte.

Al termine del processo è arrivata l’assoluzione pronunciata dal giudice monocratico Gemma Occhipinti, che ha escluso la responsabilità penale dell’imputata. Una decisione che mette fine a cinque anni di incertezza giudiziaria e a un percorso particolarmente difficile per una donna che, oltre a dover affrontare una grave malattia, ha dovuto sostenere anche il peso del procedimento penale.

Particolarmente dure le parole dell’avvocato Michele Savarese, che durante la discussione finale aveva sostenuto come il processo non avrebbe neppure dovuto essere celebrato, alla luce delle conclusioni già raggiunte dalla Cassazione.

«La mia assistita è stata presente a ogni udienza ed è scoppiata in un pianto liberatorio quando ha saputo dell’assoluzione, di cui ero certo, anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte che aveva già risolto questa vicenda quattro anni fa, annullando il decreto di sequestro», ha dichiarato il legale.

L’avvocato ha inoltre ricordato la correttezza e il rispetto delle istituzioni sempre mantenuti dalla famiglia della donna, nonostante i provvedimenti giudiziari subiti, e ha riferito alcune considerazioni sul comportamento dell’ex marito durante la sua deposizione in aula.

Con la sentenza del Tribunale di Ragusa si conclude così una vicenda che ha segnato profondamente la vita della donna e della sua famiglia. Al centro resta la storia di una madre che, mentre affrontava una grave patologia, ha dovuto difendersi per anni da accuse che, secondo quanto stabilito dai giudici, non hanno trovato fondamento penale.