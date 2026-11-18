Cresce l’attesa a Ragusa per uno degli appuntamenti più suggestivi della XXXI edizione del Festival organistico internazionale “Marco D’Avola-Città di Ragusa”. Sabato 21 novembre, alle 20,15, la chiesa del Santissimo Salvatore farà da cornice a un evento destinato a lasciare il segno: protagonista sarà l’Heraldic Trumpet Ensemble, prestigiosa orchestra di trombe diretta dal maestro Carmelo Fede, chiamata a dialogare con le sonorità solenni dello storico organo Serassi del 1893, successivamente ampliato dai Tamburini nel 1970 (nella foto i maestri Di Cicco e Fede).

Sarà una serata speciale anche per un motivo particolare. Contrariamente a quanto inizialmente previsto nel programma del festival, non sarà il maestro Marco D’Avola a sedere alla consolle dell’organo, costretto a dare forfait per seri motivi personali. Al suo posto ci sarà la maestra Cunegonda Di Cicco, musicista di grande esperienza e sensibilità artistica che ha già collaborato e interagito in passato con l’Heraldic Trumpet Ensemble, contribuendo a costruire quell’affiatamento musicale che rappresenta uno degli elementi distintivi delle esibizioni della formazione diretta da Carmelo Fede.

Un passaggio di testimone che non altera minimamente il prestigio dell’appuntamento. Anzi, l’arrivo della maestra Di Cicco offre al pubblico l’occasione di apprezzare una diversa interpretazione di un repertorio particolarmente ricco ed emozionante, pensato per valorizzare l’incontro tra il timbro squillante e maestoso delle trombe e la profondità sonora dell’organo.

L’Heraldic Trumpet Ensemble è una realtà di spicco nel panorama concertistico nazionale e internazionale. Fondato nel 2012 dal maestro Carmelo Fede, nel corso degli anni ha tenuto concerti in importanti contesti artistici e religiosi, ottenendo significativi riconoscimenti di pubblico e critica. Dalla celebre cattedrale dei Santi Pietro e Paolo di Mosca alle esibizioni in Francia e nel Principato di Monaco, passando per prestigiosi festival italiani, l’ensemble si è distinto per la capacità di proporre programmi di forte impatto emotivo e musicale.

Il concerto ragusano accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso secoli di storia della musica. Dal Rinascimento di Andrea Gabrieli e Claudio Monteverdi alle pagine immortali di Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel e Jean Joseph Mouret, fino alle celebri fanfare di Paul Dukas e Giuseppe Verdi. Un itinerario sonoro costruito per esaltare la magnificenza degli ottoni e la straordinaria tavolozza timbrica dell’organo monumentale custodito nella chiesa del Santissimo Salvatore.

Particolarmente attesi alcuni dei momenti più spettacolari della serata, come la celebre “Marcia da Giuda Maccabeo” di Händel, la “Marcia per San Marco” di Gabrieli, la fanfara tratta da “La Péri” di Dukas, la travolgente “Marcia dall’Aida” di Verdi e il solenne “Pomp and Circumstance” di Edward Elgar. Brani che, eseguiti dall’ensemble di trombe e sostenuti dalla poderosa presenza dell’organo, promettono di trasformare il concerto in una vera esperienza sonora capace di coinvolgere emotivamente il pubblico.

Il Festival organistico “Marco D’Avola-Città di Ragusa”, giunto alla sua trentunesima edizione, continua così a confermarsi uno dei principali appuntamenti culturali del territorio, capace di coniugare valorizzazione del patrimonio organario, qualità artistica e apertura al grande repertorio internazionale. La serata di sabato si preannuncia come uno di quei concerti destinati a restare nella memoria degli appassionati, un incontro tra tradizione, virtuosismo e spiritualità nel quale il suono delle trombe e dell’organo tornerà a riempire la navata del Santissimo Salvatore di emozioni, suggestioni e bellezza.