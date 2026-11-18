Nuovo episodio di criminalità ai danni delle infrastrutture energetiche del territorio. Martedì sera un tentativo di furto è stato sventato all’interno di un campo fotovoltaico ad Acate, in contrada Dirillo. L’allarme è scattato quando la centrale operativa dell’Istituto di vigilanza “La Sicurezza” ha rilevato, attraverso il sistema di videosorveglianza, un accesso non autorizzato alla proprietà privata, inviando immediatamente le pattuglie di pronto intervento e allertando il Numero Unico di Emergenza 112 per l’invio di una pattuglia dei Carabinieri.

Giunte tempestivamente sul posto, le guardie giurate hanno avviato un’accurata ispezione dell’area. Sebbene i responsabili si fossero già dileguati, i controlli hanno confermato la violazione del perimetro: gli intrusi avevano praticato un ampio taglio nella recinzione metallica, riuscendo ad asportare soltanto alcuni cavi elettrici collocati nei pressi del confine del parco. Pochi minuti dopo è sopraggiunta una pattuglia della Radiomobile dei Carabinieri che, insieme al personale di vigilanza, ha effettuato una nuova e approfondita perlustrazione all’interno dell’impianto, escludendo ulteriori anomalie o la presenza di intrusi. Successivamente, i militari si sono allontanati per battere le aree limitrofe alla ricerca dei responsabili, mentre i referenti del parco fotovoltaico sono stati informati dell’accaduto. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per risalire all’identità degli autori del tentato furto e del danneggiamento.