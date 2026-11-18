Il Consiglio Pastorale Diocesano della Chiesa di Ragusa, riunitosi martedì 17 novembre 2026 nei locali del Centro Pastorale Giovanni Paolo II della Parrocchia Preziosissimo Sangue di NSGC a Ragusa, ha ripreso il lavoro, iniziato già lo scorso anno pastorale, per proporre una bozza di Direttorio liturgico della Diocesi. Il Consiglio ha già delineato i capitoli riguardanti il “Battesimo dei bambini” e il “Battesimo dei fanciulli dai 7 ai 14 anni”; i lavori di questo incontro hanno riguardato l’“Iniziazione Cristiana degli Adulti”.

La riflessione ha posto l’attenzione sull’importanza di un autentico itinerario catecumenale, articolato nelle varie tappe secondo le indicazioni del Rito dell’Iniziazione Cristiana degli Adulti (RICA).

Particolare rilievo è stato attribuito al ruolo delle comunità parrocchiali, al coinvolgimento delle famiglie, alla formazione degli accompagnatori e alla necessità di percorsi pastorali attenti alle diverse situazioni personali.

I lavori del Consiglio si muovono a partire dalle indicazioni emerse nel cammino sinodale della Diocesi e da quelle offerte dal Vescovo, mons. Giuseppe La Placa, nelle varie lettere pastorali e nei vari incontri con i direttori degli uffici pastorali della Diocesi; ci si adopera perché la Chiesa di Ragusa sia sempre più accogliente, capace di accompagnare le persone nella scoperta della fede e di promuovere la corresponsabilità delle comunità nell’annuncio del Vangelo