Ragusa si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi e consolidati nel panorama formativo dedicato al mondo dello sport e del Terzo settore. Venerdì 20 e sabato 21 novembre, nella sala conferenze “Giovanni Di Blasi” della sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, si terrà il seminario dal titolo “Le novità nello sport e nel Terzo settore”, promosso dal comitato provinciale Csen Ragusa presieduto da Sergio Cassisi e dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa.

L’iniziativa, che si rinnova annualmente e che nel tempo è diventata un importante punto di riferimento per dirigenti sportivi, associazioni, enti del Terzo settore, professionisti e operatori del settore, rappresenta un’occasione qualificata di aggiornamento sulle più recenti novità normative, fiscali e gestionali che interessano il mondo associativo e sportivo.

I lavori prenderanno il via venerdì pomeriggio dalle 15 con i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Michelangelo Aurnia, e dell’assessore comunale allo Sport, Simone Digrandi. Prevista inoltre la partecipazione del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, a testimonianza dell’attenzione che l’amministrazione comunale riserva al mondo dello sport e dell’associazionismo. Si continua il giorno dopo a partire dalle 9 (nella foto da sinistra De Nardo, Cassisi e Boschi).

Nel corso delle due giornate saranno approfonditi temi di grande attualità legati alla recente evoluzione della normativa sportiva e del Terzo settore, con gli interventi dei relatori Francesco De Nardo e Simone Boschi, che analizzeranno gli aspetti fiscali, contabili, amministrativi e organizzativi, fornendo strumenti pratici per affrontare le nuove sfide del comparto.

«Anche quest’anno – sottolinea Sergio Cassisi, presidente del comitato provinciale Csen Ragusa – proponiamo un appuntamento che è ormai diventato una tradizione per il nostro territorio. Il quadro normativo che riguarda il mondo dello sport e del Terzo settore è in continua evoluzione e richiede competenze sempre più specifiche. Per questo riteniamo fondamentale offrire momenti di approfondimento qualificati che consentano ai dirigenti, ai volontari e ai professionisti di operare con maggiore consapevolezza e sicurezza».

«La collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa – aggiunge Cassisi – si conferma particolarmente preziosa perché permette di mettere a disposizione dei partecipanti competenze altamente specializzate e un confronto costante con esperti del settore. L’obiettivo è accompagnare associazioni e realtà sportive in un percorso di crescita che valorizzi il ruolo sociale, educativo e aggregativo che esse svolgono quotidianamente nelle nostre comunità».

Particolare attenzione sarà dedicata alle recenti circolari interpretative, agli adempimenti fiscali, alla gestione della contabilità e del rendiconto, al volontariato sportivo, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e al safeguarding, temi che assumono un rilievo sempre maggiore per le organizzazioni operanti nel settore.

L’incontro si conferma dunque come un’importante occasione di formazione e confronto, inserendosi nel solco di una collaborazione ormai consolidata tra Csen Ragusa e Ordine dei commercialisti, impegnati a sostenere la crescita e la qualificazione del tessuto associativo sportivo e del Terzo settore della provincia.