Il tema della cooperazione come strumento di sviluppo economico e di valorizzazione delle produzioni locali sarà al centro del convegno “Dal latte al valore condiviso. Cooperare per crescere”, in programma lunedì 30 novembre, a partire dalle 17, nella sala Sacerdote Rollo del Settore Sviluppo Economico del Comune di Ragusa, in contrada Mugno.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato comunale allo Sviluppo economico del Comune di Ragusa in collaborazione con Confcooperative territoriale Ragusa e con il Corfilac, nasce con l’obiettivo di mettere a confronto istituzioni, sistema cooperativo, produttori ed esperti per delineare nuove prospettive di crescita per il comparto lattiero-caseario, uno dei settori più rappresentativi dell’economia del territorio ibleo.

Partendo dal tema dell’aggregazione delle produzioni e della valorizzazione dei formaggi come espressione dell’identità locale, il convegno intende approfondire le opportunità offerte dalla cooperazione per rafforzare la competitività delle aziende, migliorare la presenza sui mercati e creare maggiore valore lungo tutta la filiera.

Dopo la registrazione dei partecipanti, prevista alle 17, seguiranno i saluti istituzionali tra cui il presidente del Corfilac, Cinzia Caggia, e il presidente di Confcooperative Sicilia, Gaetano Mancini, e delle autorità presenti.

Numerosi gli interventi in programma. Nisio Paganin, presidente Caseifici GranTerre, parlerà della forza dell’unione e delle sfide vinte attraverso l’aggregazione. Simona Caselli, presidente di Granlatte, offrirà una riflessione sul futuro del settore e sulle nuove esigenze dei consumatori. Danilo Scalone, componente del consiglio territoriale di Confcooperative Ragusa, illustrerà il ruolo della cooperazione come motore di crescita e di riscatto sociale ed economico per i territori.

Porteranno inoltre il proprio contributo Enzo Cavallo, presidente di Diprosilac e direttore del Consorzio Ragusano Dop, Salvatore Cascone, direttore di Progetto Natura Società Cooperativa, e il professor Vincenzo Russo dell’Università Iulm, esperto di psicologia dei consumi e neuromarketing, che approfondirà il tema della costruzione del valore nel comparto caseario, dal packaging alle strategie di comunicazione e promozione.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di dialogo e confronto tra tutti gli attori della filiera, nella convinzione che la cooperazione possa costituire una risposta concreta alle sfide di un mercato sempre più competitivo e orientato alla qualità, alla sostenibilità e alla capacità di fare rete. I lavori si concluderanno con un dibattito aperto e con le considerazioni finali dei relatori.