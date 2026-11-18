È un giorno di profondo dolore per Santa Croce Camerina, colpita dalla prematura scomparsa di Ines Salem (nella foto), morta il 18 novembre a soli 36 anni dopo aver lottato a lungo contro una malattia. Una notizia che ha suscitato grande commozione nella comunità, dove la giovane donna e la sua famiglia erano conosciute e apprezzate.

Nata il 21 marzo 1990, Ines era moglie e madre di due figli. Insieme ai suoi familiari aveva costruito negli anni un percorso di vita a Santa Croce Camerina, diventando parte integrante del tessuto sociale ed economico del paese anche attraverso un’attività lavorativa nel centro abitato.

Il suo legame con la comunità non si era limitato alla dimensione familiare e professionale. Nel 2022 aveva infatti deciso di mettersi in gioco anche sul piano politico, candidandosi alle elezioni amministrative nella lista “Insieme per Santa Croce”. Una scelta che aveva testimoniato la volontà di partecipare alla vita pubblica e di contribuire al futuro del territorio.

A piangere Ines sono soprattutto il marito Samir, i due figli, i genitori, i fratelli e la sorella. A loro si stringe l’intera comunità di Santa Croce Camerina, che oggi perde una donna ancora giovane, capace di costruire legami e lasciare un segno nella vita del paese.