La riqualificazione dell’area artigianale di contrada Zagarone procede secondo il cronoprogramma e rappresenta un importante risultato frutto della costante attività di interlocuzione svolta dalla Cna comunale di Scicli con l’amministrazione cittadina per dare risposte concrete alle esigenze delle imprese insediate nella zona.

È quanto emerso nel corso dell’incontro promosso dalla Cna di Scicli e tenutosi direttamente nell’area adiacente al centro direzionale della zona artigianale, dove una delegazione dell’associazione ha potuto verificare insieme ai rappresentanti del Comune lo stato di avanzamento degli interventi già avviati.

Per l’amministrazione comunale hanno partecipato il sindaco Mario Marino e il vicesindaco Giuseppe Causarano. Per l’associazione datoriale erano presenti il segretario territoriale di Cna Ragusa Carmelo Caccamo, il responsabile organizzativo della sede comunale di Scicli Franco Spadaro, il componente della presidenza provinciale Carmelo Re e numerosi imprenditori operanti nell’area artigianale.

L’intervento trae origine da un finanziamento di 1 milione e 203mila euro ottenuto dal Comune di Scicli attraverso fondi della Regione Siciliana e dell’assessorato regionale alle Attività produttive, destinati al progetto di miglioramento della fruibilità e dell’attrattività della zona artigianale di contrada Zagarone.

Una prima parte dei lavori è già stata realizzata nell’area esterna al centro direzionale. Qui stanno prendendo forma una nuova area parcheggio, spazi verdi attrezzati, panchine e un sistema di illuminazione che contribuirà a rendere più funzionale e accogliente uno degli ingressi principali della zona produttiva.

Il programma degli interventi proseguirà successivamente con la riqualificazione dell’area mercato, dove saranno realizzati un percorso pedonale, una pista per attività sportive e saranno ristrutturati i servizi igienici esistenti. Particolare attenzione sarà inoltre riservata al completamento dell’impianto di illuminazione dell’area attraverso l’attivazione dei due tralicci già presenti ma finora non funzionanti.

“La riqualificazione di contrada Zagarone – sottolinea la Cna comunale di Scicli – rappresenta un risultato significativo per tutto il tessuto produttivo locale. Si tratta di un obiettivo perseguito con determinazione dalla nostra sede comunale, con il supporto della Cna territoriale di Ragusa, per dotare le imprese di infrastrutture e servizi adeguati e, nello stesso tempo, migliorare la fruibilità degli spazi da parte dei numerosi cittadini che frequentano quotidianamente l’area”.

L’associazione evidenzia inoltre il valore del dialogo instaurato negli anni tra il sistema Cna, l’amministrazione comunale e gli operatori economici del territorio. “Ringraziamo l’amministrazione guidata dal sindaco Mario Marino, il vice Giuseppe Causarano e gli uffici comunali per avere saputo intercettare con tempestività le risorse messe a disposizione dal bando regionale e per avere dato concreta risposta alle richieste provenienti dalle imprese artigiane. La collaborazione tra istituzioni e rappresentanze produttive conferma l’importante ruolo della Cna quale ponte tra amministrazione comunale, imprese e cittadini”.

Secondo la Cna, il Centro direzionale costituisce il vero e proprio biglietto da visita per quanti accedono alla zona artigianale. La riqualificazione dell’area esterna non solo migliorerà l’utilizzo degli spazi e la qualità dei servizi disponibili, ma contribuirà anche a restituire un’immagine più moderna, ordinata e attrattiva dell’intera area produttiva di contrada Zagarone, con ricadute positive sia per le attività economiche sia per la comunità locale.