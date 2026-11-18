Prosegue con un appuntamento di grande intensità emotiva la rassegna Hybrid promossa dal Teatro Badia Circolo Culturale di Ragusa. Sabato 21 novembre, alle 20, e domenica 22 novembre, alle 18,30, il palcoscenico del teatro del centro storico ospiterà “Una piccola valigia rossa”, spettacolo scritto e diretto da Pino Migliorisi e interpretato da Gisella Burderi.

Si tratta di una pièce che affronta temi profondi e universali attraverso la storia di Patrizia, una donna che il pubblico inizialmente osserva quasi di nascosto, come attraverso il buco di una serratura. Poi la porta si apre e lo spettatore viene accompagnato dentro un universo fatto di silenzi, ferite interiori, paura, ribellione e rassegnazione. In una stanza sospesa tra ricordi e sofferenza, la protagonista intraprende un percorso difficile ma necessario alla ricerca di se stessa, fino a quando il desiderio di vivere torna ad affacciarsi con forza, ribaltando ogni apparente certezza.

Uno spettacolo che promette di coinvolgere i presenti sul piano emotivo e umano grazie a una narrazione intensa e delicata al tempo stesso, capace di affrontare le fragilità dell’esistenza senza rinunciare alla speranza. Il simbolo della valigia rossa diventa metafora di un viaggio interiore che attraversa il dolore ma guarda alla possibilità di una rinascita.

«La rassegna Hybrid continua a proporre spettacoli che sanno far riflettere e coinvolgere profondamente gli spettatori – sottolinea il direttore artistico Maurizio Nicastro -. “Una piccola valigia rossa” è una produzione che arriva al pubblico in maniera diretta, affrontando tematiche molto attuali e universali. Invitiamo gli appassionati di teatro ma anche chi cerca occasioni di crescita culturale e personale a partecipare a questo appuntamento che siamo certi lascerà un segno».

Nicastro evidenzia inoltre il percorso intrapreso dal nuovo Circolo Culturale Teatro Badia: «Vogliamo che il teatro diventi sempre più un punto di riferimento per la vita culturale del centro storico di Ragusa. Attraverso il tesseramento al circolo stiamo costruendo una comunità di soci che potrà usufruire non soltanto degli eventi teatrali ma anche di una serie di agevolazioni e convenzioni con attività commerciali e realtà del territorio. È un modo concreto per fare cultura e allo stesso tempo contribuire alla valorizzazione del centro storico».

L’ingresso è riservato ai soci del circolo culturale Badia con un contributo di 15 euro. Sono previste riduzioni per gli under 16 e gli over 65. Sarà inoltre possibile aderire al nuovo circolo culturale Teatro Badia e accedere alle agevolazioni previste per i soci.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 4183893 (Maurizio) oppure il 338 4862613 (Pino), anche tramite WhatsApp. Un nuovo appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro d’autore e per chi desidera lasciarsi coinvolgere da una storia che parla al cuore e alla coscienza di ciascuno.