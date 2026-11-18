Si è svolto nei giorni scorsi, presso la sala conferenze “Dott. Giovanni Molè” del palazzo della Provincia di Ragusa, l’incontro provinciale di presentazione del programma Unicef «Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza» per l’anno scolastico 2026/2027, promosso da Unicef Italia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’appuntamento ha riunito una rappresentanza delle istituzioni scolastiche della provincia aderenti al Programma, con i rispettivi docenti referenti e dirigenti scolastici, confermando la vitalità di una rete territoriale che, negli anni, ha riconosciuto nella promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza una precisa responsabilità educativa e civile. I lavori sono stati curati dalla presidente del Comitato Provinciale Unicef di Ragusa, Elisa Mandarà, nella sua qualità di referente provinciale del programma, con la collaborazione dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa.

La Dirigente dell’Ambito Territoriale, Daniela Mercante, pur non potendo intervenire a causa di sopraggiunte urgenti esigenze di servizio legate alle scuole, ha confermato la vicinanza istituzionale al Programma e al Comitato provinciale. A lei è stato rivolto un particolare ringraziamento per la sensibilità e la disponibilità dimostrate nel sostenere il percorso Unicef sul territorio ibleo. Un riconoscimento altrettanto sentito è stato espresso all’insegnante Tiziana Bellassai, referente del Programma per l’Ambito Territoriale, per la preziosa collaborazione, il lavoro condiviso e il coordinamento dell’incontro di presentazione del progetto.

Al centro dell’incontro, l’approfondimento degli obiettivi, delle coordinate pedagogiche e degli strumenti operativi del Programma, che intende accompagnare le comunità scolastiche nella conoscenza e nell’attuazione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo ambienti di apprendimento inclusivi, ascolto, non discriminazione e partecipazione attiva di bambine, bambini e adolescenti.

Particolare attenzione è stata dedicata al significato della partecipazione basata sui diritti: non una semplice presenza degli studenti nelle attività scolastiche, ma il riconoscimento del loro ruolo di protagonisti, interlocutori e portatori di una voce che la comunità adulta è chiamata ad ascoltare e valorizzare.

La presidente Mandarà ha sottolineato il valore straordinario della rete delle scuole iblee aderenti, evidenziando come il Programma rappresenti un’esperienza di collaborazione che supera i confini delle singole istituzioni scolastiche. Una comunità educativa che si riconosce in un orizzonte ideale comune, quello dell’Unicef, e che sceglie di tradurre i principi della Convenzione in pratiche quotidiane, percorsi didattici, occasioni di sensibilizzazione e concrete esperienze di solidarietà.

Le scuole iscritte al progetto per l’anno scolastico 2026/2027 sono gli Istituti Comprensivi Rogasi di Pozzallo, Carlo Amore di Modica, Luigi Capuana di Giarratana, Antonio Amore di Pozzallo, Berlinguer di Ragusa, Don Milani di Scicli, Crispi – Vetri di Ragusa, Palazzello-Vann’Antò di Ragusa, Gesualdo Bufalino di Pedalino-Comiso, Padre Pio da Pietrelcina di Ispica, Raffaele Poidomani di Modica, Verga di Comiso, Pirandello di Comiso, Sciascia-Caruano di Vittoria, Portella della Ginestra di Vittoria, Santa Marta-E. Ciaceri di Modica. Il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa gode del Patrocinio del Comune di Scicli. A supporto del Comitato anche l’agenzia di Comunicazione MediaLive.