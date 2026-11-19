Furto d’auto nella notte di domenica 15 novembre a Marina di Ragusa. Una Fiat 500 di colore verde scuro, rubata nei pressi di via Costa Smeralda, è stata successivamente ritrovata (nella foto) all’interno del porto, sul lato ponente a Scoglitti, dove era rimasta incastrata con le ruote nella sabbia e impossibilitata a proseguire la marcia.

Secondo le prime ricostruzioni, chi ha rubato la vettura potrebbe aver tentato di utilizzarla per raggiungere un punto diverso dalla zona portuale, ma qualcosa sarebbe andato storto. L’auto, infatti, è stata rinvenuta in una posizione che ne avrebbe impedito la liberazione.

Un particolare non è passato inosservato: il montante dello sterzo risulta smontato, un elemento che lascia ipotizzare un intervento mirato e una certa competenza tecnica da parte di chi ha agito.

Restano ancora da chiarire le ragioni del furto e l’effettivo obiettivo dei responsabili. Non è escluso che la vettura dovesse essere utilizzata per altri scopi, ma al momento non ci sono elementi certi in questa direzione.

Sul ritrovamento sono intervenuti gli organi competenti, con il coinvolgimento della Guardia Costiera e dei Carabinieri, chiamati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a svolgere gli accertamenti necessari.

Un episodio che riporta l’attenzione sul fenomeno dei furti d’auto nel territorio ibleo. Anche a Scoglitti, infatti, si registrano interventi e controlli finalizzati a contrastare i ladri di veicoli.

Le indagini dovranno chiarire chi abbia sottratto la Fiat 500 e perché sia stata abbandonata proprio all’interno del porto di Scoglitti, località che dista oltre 20 km dal luogo del furto.