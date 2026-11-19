I sindacati contestano il mancato accoglimento delle modifiche richieste al bando di gara per il nuovo servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, previsto a partire dal 2027. Nel mirino il possibile sovraccarico di lavoro per gli operatori.

I lavoratori del servizio di igiene ambientale di Pozzallo scendono in piazza per chiedere maggiori garanzie sulle condizioni di lavoro in vista del nuovo appalto. Lunedì 24 novembre, alle 9.30, è in programma un sit-in di protesta nella piazza antistante il Palazzo di Città, promosso dalle organizzazioni sindacali CGIL FP e CISL FIT.

Al centro della mobilitazione c’è il mancato accoglimento, da parte dell’Amministrazione comunale, delle modifiche proposte al bando di gara predisposto dalla Giunta per l’affidamento a una ditta privata del servizio di igiene ambientale a partire dal 2027.

Secondo i sindacati, il capitolato presenta alcuni aspetti che necessiterebbero di una revisione, soprattutto per quanto riguarda il dimensionamento dell’appalto e l’organizzazione delle attività. Le sigle sindacali ritengono infatti che l’attuale impostazione rischi di determinare un carico di lavoro eccessivo per gli operatori che saranno impiegati nel servizio.

La protesta arriva dopo diversi momenti di confronto con l’Amministrazione comunale, durante i quali le organizzazioni dei lavoratori hanno cercato di ottenere un’impostazione dell’appalto ritenuta più equilibrata e funzionale. Tuttavia, secondo quanto denunciato dai rappresentanti sindacali, non sarebbero finora arrivate risposte concrete alle richieste avanzate.

Nel documento, i sindacati chiamano in causa direttamente il sindaco Roberto Ammatuna, contestando il mancato riscontro positivo alle proposte presentate e giudicando insufficienti le rassicurazioni ricevute.

Il sit-in del 24 novembre rappresenterà dunque un momento di protesta e di pressione nei confronti dell’Amministrazione, affinché vengano rivisti gli aspetti contestati del bando prima dell’affidamento del servizio.

A firmare la comunicazione sono Antonio Giannone, responsabile territoriale dell’Igiene ambientale per la CGIL FP, Gianluca Migliorisi per la FIT CISL e Salvatore Terranova, segretario generale della CGIL FP di Ragusa.