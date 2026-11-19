Dopo due battute d’arresto consecutive, l’Asd Giarratana Volley è pronta a tornare in campo per la sesta giornata del campionato di Serie B maschile con l’obiettivo di ritrovare immediatamente la strada della vittoria. Sabato 21 novembre, alle 18, alla palestra comunale di Giarratana, i rossoblù ospiteranno il Build Up Volo Palermo, formazione che occupa attualmente la seconda posizione in classifica e che rappresenta una delle squadre più attrezzate dell’intero girone.

Per la compagine giarratanese si tratta di un appuntamento particolarmente significativo. Avendo osservato il turno di riposo previsto dal calendario nella prima giornata, il sestetto ibleo ha finora disputato quattro gare, conquistando due vittorie e subendo due sconfitte, per un totale di sei punti che valgono la nona posizione in graduatoria. Un cammino che ha già evidenziato qualità e carattere, ma che adesso richiede una pronta reazione per mantenere il contatto con le zone più ambiziose della classifica.

L’impegno di sabato, tuttavia, si preannuncia tra i più complessi della stagione. Dall’altra parte della rete ci sarà infatti una vera e propria corazzata, capace di raccogliere undici punti nelle prime cinque giornate e accreditata tra le principali pretendenti ai vertici del campionato. Una sfida che richiederà massima concentrazione, determinazione e il supporto del pubblico delle grandi occasioni.

«Siamo consapevoli del valore dell’avversario che andremo ad affrontare – sottolinea il presidente Salvatore Pagano – ma siamo altrettanto convinti delle potenzialità del nostro gruppo. Le ultime due sconfitte non hanno intaccato le nostre certezze. Anzi, hanno aumentato la voglia di riscatto di una squadra che durante tutta la settimana ha lavorato con grande intensità per preparare questa partita. Contro Palermo servirà una prestazione di altissimo livello sotto il profilo tecnico, tattico e mentale».

Il massimo dirigente rossoblù lancia poi un appello alla tifoseria locale. «Invito tutti gli sportivi di Giarratana e dell’intero territorio a essere presenti sugli spalti. Abbiamo bisogno del calore e del sostegno del nostro pubblico per affrontare una gara così importante. Quando giochiamo in casa, l’entusiasmo dei nostri tifosi rappresenta sempre un valore aggiunto e può fare la differenza nei momenti decisivi del match. Sarà una sfida difficile ma affascinante, tra due squadre che hanno grande voglia di esprimere una pallavolo di qualità. Ci auguriamo che la palestra possa riempirsi e trasformarsi in una grande festa di sport».

L’attesa, dunque, è tutta per una gara che promette spettacolo ed emozioni. Da una parte la voglia del Giarratana Volley di interrompere la serie negativa e rilanciare le proprie ambizioni, dall’altra la forza di una vicecapolista costruita per recitare un ruolo di primo piano. Gli ingredienti per assistere a un confronto avvincente ci sono tutti. Ora la parola passa al campo.