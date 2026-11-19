Una folta delegazione di dirigenti, militanti e simpatizzanti della provincia di Ragusa prenderà parte lunedì 23 novembre alle Assemblee organizzative regionali promosse da Sud Chiama Nord e dal movimento guidato da Cateno De Luca. L’appuntamento è in programma alle ore 18 all’Hotel San Paolo Palace di Palermo e rappresenterà un importante momento di confronto interno e di pianificazione delle future attività politiche sul territorio siciliano.

Dalla provincia iblea arriverà una nutrita rappresentanza del movimento, pronta a contribuire ai lavori assembleari e a confrontarsi sulle strategie organizzative e programmatiche che caratterizzeranno i prossimi mesi. L’iniziativa si inserisce nel percorso di consolidamento della presenza territoriale del movimento, con l’obiettivo di rafforzare il radicamento nelle comunità locali e costruire una proposta politica incentrata sul pragmatismo amministrativo e sulla valorizzazione delle risorse della Sicilia.

“C’è molto entusiasmo attorno a questo progetto politico”, dichiara Nitto Rosso (nella foto con De Luca), portavoce di Cateno De Luca per la provincia di Ragusa. “La gente è stanca di chiacchiere inutili, di false polemiche e di questi mestieranti della politica che hanno portato benefici soltanto a loro stessi. Sono bravi soltanto a litigare e ad alimentare l’odio contro gli avversari, ma quando si tratta di produrre risultati concreti non fa nulla nessuno”.

Rosso rilancia quindi la visione politica che il movimento intende portare avanti. “Dobbiamo riprendere le fila del Governo del Fare, ideare processi evolutivi e costruire opportunità per il territorio. È necessario ripensare la nostra provincia e l’intera Sicilia sia sotto il profilo della sostenibilità infrastrutturale sia sotto quello della tutela degli interessi economici da difendere. Senza imprese non c’è lavoro e senza lavoro non può esserci sviluppo. Per questo servono idee, programmazione e capacità di realizzare progetti concreti”.

L’appuntamento di Palermo sarà dunque un’occasione per delineare obiettivi e priorità del movimento, con particolare attenzione alle istanze provenienti dai territori e al coinvolgimento della classe dirigente locale. La delegazione ragusana si prepara a partecipare ai lavori con l’intento di portare il proprio contributo al dibattito e di rafforzare ulteriormente la presenza di Sud Chiama Nord nella provincia iblea.