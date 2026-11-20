La desertificazione commerciale non è soltanto un problema economico. È una ferita che attraversa le città, spegne le luci delle vetrine, impoverisce le relazioni sociali e indebolisce l’identità stessa delle comunità. Da questa consapevolezza nasce l’iniziativa promossa da Confcommercio provinciale Ragusa nell’ambito della campagna nazionale “Viviamo le città – La Giornata delle chiavi”, che culminerà lunedì 23 novembre alle 11 nella sala Gianni Molè del Libero consorzio comunale di Ragusa con un incontro dedicato al futuro del commercio di prossimità e alla rigenerazione urbana.

Un appuntamento che assume un valore strategico per l’intero territorio provinciale, anche perché vedrà la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Confcommercio, il Libero consorzio comunale e i Comuni della provincia di Ragusa, con l’obiettivo di costruire una rete permanente di collaborazione per contrastare uno dei fenomeni più preoccupanti degli ultimi anni.

“Quando chiude un negozio non si perde soltanto un’attività economica – dichiara il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti (nella foto) – ma si spegne un presidio di vita, di sicurezza, di relazioni umane. Si impoverisce un quartiere, si indebolisce un centro storico, si restringono gli spazi di socialità. Ecco perché la desertificazione commerciale deve essere considerata una grande questione sociale e territoriale, prima ancora che economica”.

Per Confcommercio, il tema richiede oggi una risposta condivisa e coraggiosa da parte di tutte le istituzioni locali.

“Abbiamo voluto promuovere questo momento di confronto – prosegue Manenti – perché siamo convinti che nessuno possa affrontare da solo una sfida così complessa. Serve una visione comune, servono strumenti innovativi e, soprattutto, serve la volontà di fare squadra. La firma del protocollo rappresenta un passaggio di straordinaria importanza perché formalizza un percorso di collaborazione stabile tra enti locali e rappresentanze economiche, mettendo al centro il rilancio delle nostre città”.

L’incontro consentirà di approfondire le dinamiche che stanno interessando il commercio di vicinato e di discutere proposte operative finalizzate a valorizzare i centri storici, recuperare gli spazi sfitti, sostenere le piccole imprese e favorire percorsi di rigenerazione urbana capaci di restituire attrattività e vitalità ai centri cittadini.

“Non possiamo rassegnarci all’immagine di saracinesche abbassate e locali vuoti – sottolinea il presidente di Confcommercio Ragusa -. Ogni attività commerciale che riesce a rimanere aperta rappresenta un servizio per la comunità, una garanzia di presidio del territorio e una risorsa per la qualità della vita dei cittadini. Difendere il commercio di prossimità significa difendere l’anima stessa delle nostre città”.

Da qui l’appello rivolto da Confcommercio ai sindaci e agli amministratori locali della provincia: “Chiediamo una partecipazione convinta e responsabile a questo percorso. La desertificazione commerciale non riguarda una singola categoria ma il futuro dei nostri centri urbani. Solo attraverso una forte alleanza tra istituzioni, imprese e comunità locali potremo invertire una tendenza che rischia di compromettere l’equilibrio economico e sociale dei nostri territori. Il protocollo che sottoscriveremo il 23 novembre vuole essere il punto di partenza di un’azione concreta e duratura, capace di trasformare le preoccupazioni in progetti e le criticità in opportunità di sviluppo”.

L’iniziativa si propone dunque come un momento di confronto ma, soprattutto, come l’avvio di una nuova stagione di collaborazione territoriale, nella convinzione che città vive, attrattive e sicure passino inevitabilmente da un tessuto commerciale forte, dinamico e radicato nelle comunità locali.