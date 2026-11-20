Ricomincia il campionato di Serie A2 femminile Credem Banca, dopo la lunga pausa delle Nazionali che ha visto impegnate due atlete della società ragusana, Precious Johnson con la Svezia e Alessandra Cosaro con la tappa di Battipaglia della Next Gen under 19. Per la Passalacqua, che ha beneficiato di qualche giorno di riposo, si inizia a fare sintesi sul lavoro delle ultime settimane. Ragusa arriva alla settima giornata del campionato a punteggio pieno pronta per la trasferta a Umbertide. Sia la Passalacqua, sia la prossima avversaria, hanno già riposato già per un turno prima della pausa.

“Umbertide è una squadra ben allenata, solida ed esperta, e che, soprattutto in casa, ha la capacità di rendere le partite particolarmente spigolose – dice Paolo Seletti, coach Passalacqua Ragusa -. Nel loro roster, tutte giocatrici italiane e con esperienza”.

Come è andata la preparazione? “Ci aspetta una partita molto diversa rispetto a quelle che abbiamo disputato fino ad ora. Probabile che si possa trattare di una partita in cui la spunterà chi manterrà i nervi saldi e che verrà giocata sulla capacità di restare lucide fino alla fine. Ci saranno momenti di difficoltà i cui dovremo provare a vincere la partita più volte nello stesso match. Abbiamo fatto due settimane in cui ci siamo impegnate a ritrovare la condizione smaltendo i carichi di lavoro – conclude coach Seletti – e prendendoci cura del gioco facendolo sempre più nostro, di ognuna. La mia indicazione fa parte di una idea che però deve essere assorbita, condivisa e fatta propria da tutte le ragazze che ci mettono la propria tecnica e il proprio pensiero. Sono state settimane impegnative nonostante lo stop del campionato. Nella misurazione della scala di Mohs, dobbiamo dimostrare di essere ad un gradino di durezza in più rispetto alle nostre avversarie”.

LE STATISTICHE:

La Passalacqua (5 partite, 5 vinte) con 383 punti realizzati e 276 subìti; tira con il 51% da 2 punti (113/221), il 27% da 3 (29/109), 77% ai liberi (70/91), con 230 rimbalzi totali all’attivo (153 in difesa e 77 in attacco) e 103 assist, con una media di 76 punti a partita e una valutazione di squadra complessiva di 494.

P.F. Umbertide (5 partite, 3 vinte, 2 perse) ha messo a segno 314 punti, subendone 312; tira con il 42% da 2 punti (94/223), il 20% da 3 (22/111), 71% ai liberi (60/85), con 213 rimbalzi totali all’attivo (151 in difesa e 62 in attacco) e 59 assist con una media di 62 punti a partita e una valutazione complessiva di 322.

L’incontro verrà disputato domenica 22 novembre alle ore 19.00 al Palazzetto dello Sport di Umbertide e sarà diretto dai signori Davide Valletta di Montesilvano (PE) e Marco Pratola di Francavilla al Mare (CH)