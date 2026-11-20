Ragusa, condannato in primo grado a 8 anni e 9 mesi l’ex presidente della Commissione invalidi civili dell’ASP: la sentenza pronunciata all’esito del rito abbreviato riguarda ipotesi di corruzione, falsità ideologica in atto pubblico e truffa ai danni dell’Azienda sanitaria.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa, all’esito del giudizio di primo grado celebrato nelle forme del rito abbreviato, con sentenza pronunciata in data 29 ottobre 2026 ha condannato il medico Giuseppe Iuvara, già presidente della Commissione invalidi civili dell’Asp di Ragusa, alla pena di 8 anni e 9 mesi di reclusione, ritenendolo responsabile di reati di corruzione per asservimento della funzione pubblica a interessi privati, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e truffa ai danni dell’Azienda sanitaria provinciale. Con la medesima pronuncia l’imputato è stato assolto da alcuni ulteriori episodi di truffa, falso ideologico, abuso d’ufficio e interruzione di pubblico ufficio.

La sentenza ha inoltre disposto le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.

Trattandosi di una pronuncia di primo grado, la responsabilità dell’imputato non è definitivamente accertata e resta fermo il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva.

Il procedimento trae origine da una più ampia attività investigativa condotta dai Carabinieri del NAS di Ragusa, che, nel 2020, aveva portato all’arresto in flagranza del medico e di altre due persone in relazione a un episodio di corruzione, nell’ambito di un’indagine concernente ipotizzate irregolarità nelle procedure per il riconoscimento dell’invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento.

Un distinto episodio, ricondotto nel corso delle indagini a un analogo meccanismo operativo, aveva già formato oggetto di separato procedimento, definito con sentenza divenuta irrevocabile il 4 maggio 2023. In quel caso era stato accertato il ricevimento di una somma di denaro finalizzato ad agevolare il riconoscimento di un beneficio assistenziale in favore di una richiedente ritenuta priva dei relativi presupposti, con l’intermediazione di una familiare.

Nell’ambito del procedimento ora definito in primo grado, le investigazioni, sviluppate anche mediante attività di intercettazione ambientale e telefonica, hanno riguardato, tra l’altro, un incontro avvenuto il 13 febbraio del 2020 presso lo studio privato del medico, nel corso del quale, secondo la ricostruzione accusatoria recepita dalla sentenza di primo grado, sarebbero state concordate modalità non conformi all’ordinario iter collegiale per l’accertamento dell’invalidità civile. Nella medesima occasione sarebbero state inoltre fornite indicazioni sulle modalità di comportamento della richiedente durante la visita, allo scopo di rappresentare una situazione funzionale al riconoscimento dell’indennità.

Le ulteriori attività investigative hanno riguardato anche ipotizzate condotte concernenti la formazione di certificazioni necroscopiche non rispondenti al vero e l’attestazione di prestazioni lavorative ritenute fittizie, in relazione alle quali sarebbero stati richiesti all’ASP i corrispondenti compensi. Tali condotte sono state oggetto della valutazione compiuta dal Giudice nella sentenza di primo grado.

La pronuncia del Tribunale di Ragusa costituisce, pertanto, l’esito non definitivo del giudizio di primo grado, relativo ad una complessa vicenda riguardante l’esercizio di funzioni pubbliche in ambito sanitario e medico-legale. La pena principale e le pene accessorie applicate riflettono la valutazione compiuta dal Giudice in relazione ai fatti per i quali è intervenuta condanna, mentre per altri episodi è stata pronunciata assoluzione.

La sentenza è suscettibile delle impugnazioni previste dall’ordinamento e, sino all’eventuale condanna definitiva, l’imputato deve essere considerato non colpevole.