La Polizia di Stato di Ragusa ha denunciato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale e per guida sotto l’influenza di alcool.

Gli agenti della Questura di Ragusa, durante il pattugliamento delle vie cittadine, notavano un’autovettura che improvvisamente invadeva la corsia percorsa dalla Volante. L’autista riusciva, sterzando prontamente, ad evitare l’impatto frontale con il mezzo, scongiurando ulteriori danni.

All’interno del veicolo vi erano due uomini, che apparivano palesemente ubriachi.

L’autista già all’inizio del controllo si mostrava insofferente e nervoso, ma appena informato che sarebbe stato sottoposto ad alcoltest, andava in escandescenza, minacciando e spintonando gli agenti operanti.

Per tale motivo, gli agenti utilizzavano il “Taser” e riuscivano a mettere in sicurezza l’uomo, ponendo fine alla sua condotta violenta ed aggressiva.

Veniva trasportato presso gli uffici della Questura di Ragusa per gli adempimenti di rito, e durante il breve viaggio in auto, l’uomo continuava imperterrito a minacciare di morte gli operatori della volante.

Giunto in Questura, veniva denunciato, oltre che per resistenza a Pubblico ufficiale, anche per guida in stato di ebbrezza alcolica.