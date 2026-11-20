Incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì 20 novembre lungo la statale 514 Ragusa-Catania. A scontrarsi, secondo le prime informazioni, sono stati un’automobile e una motocicletta, entrate in collisione frontale nel tratto in località Castiglione, nei pressi di Villa Gerosa (foto AI).

L’impatto si è verificato al chilometro 1+800, provocando l’immediato blocco della circolazione in entrambe le direzioni. La situazione ha generato disagi per gli automobilisti in transito, con diversi veicoli rimasti incolonnati. Tra quelli bloccati anche un autobus proveniente da Catania.

Per consentire le operazioni successive all’incidente e gli accertamenti necessari, il tratto interessato è rimasto chiuso al traffico per circa trenta minuti. Successivamente la circolazione è stata ripristinata.

Stando alle prime notizie, non si registrerebbero feriti in condizioni gravi. Restano comunque in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e stabilire le cause che hanno portato all’impatto tra i due mezzi.

L’episodio ha provocato nuovi disagi lungo un’arteria particolarmente importante per i collegamenti tra il capoluogo ibleo e la provincia etnea.