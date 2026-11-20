Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, venerdì 20 novembre, lungo la strada provinciale 20, nel tratto che collega Comiso a Santa Croce Camerina. Intorno alle 12, al chilometro 5,800, si sono scontrati un tir che trasportava prodotti ortofrutticoli e un Nissan cabinato sul quale viaggiavano alcuni operai agricoli.

Il mezzo pesante appartiene alla ditta Fahrenheit, con sede a Malta, mentre il veicolo commerciale trasportava lavoratori diretti verso un’azienda agricola della zona.

A seguito dell’impatto tre operai sono rimasti feriti e sono stati sottoposti agli accertamenti sanitari. Non risulta, secondo le informazioni disponibili, che per qualcuno di loro sia stata disposta la prognosi riservata.

L’incidente ha provocato notevoli disagi alla circolazione, con il traffico andato completamente in tilt lungo i collegamenti tra Comiso, Vittoria e Santa Croce Camerina. Le ripercussioni si sono estese alla viabilità dell’intera area, creando rallentamenti e code.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle Compagnie di Ragusa e Santa Croce Camerina, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

Restano da chiarire le cause che hanno portato i due mezzi a entrare in collisione (foto Assenza).