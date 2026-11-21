Nella serata di ieri, 20 novembre, si è svolto a Santa Croce Camerina un servizio di controllo interforze finalizzato alla verifica della legalità e al monitoraggio del territorio, con particolare attenzione agli immobili, ai loro occupanti, agli aspetti amministrativi e ai veicoli presenti sulle pubbliche vie.

L’operazione ha visto impegnati Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con controlli mirati sulle condizioni degli immobili, sulla regolarità delle presenze e degli occupanti, sui contratti di locazione, sugli adempimenti tributari, tra cui la Tari, e sulla circolazione dei mezzi.

Nel corso delle verifiche sono emerse alcune gravi carenze igienico-sanitarie, per le quali si è reso necessario anche l’intervento dell’Asp. Sono stati inoltre effettuati controlli sui veicoli e, tra gli interventi eseguiti, è stato sequestrato un motociclo risultato privo della copertura assicurativa obbligatoria.

L’Amministrazione comunale ribadisce la propria disponibilità a collaborare con le autorità competenti e a sostenere le attività di controllo e prevenzione sul territorio, nella consapevolezza che il rispetto delle regole e la sicurezza rappresentano presupposti essenziali per una comunità più civile, tutelata e vivibile.