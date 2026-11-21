La SuperConveniente Virtus Ragusa torna al PalaPadua. Domenica, alle 17, la squadra di Gianni Recupido ospita la Pallacanestro Sora, unica squadra laziale del girone F, per la nona giornata della Serie B Interregionale. La Virtus, reduce dalla sconfitta nel derby con Barcellona, cerca il terzo successo davanti al proprio pubblico, il quarto in stagione.

Sora affronta la sua prima stagione nella categoria con Francesco Calcabrina in panchina e gran parte del gruppo che ha conquistato la promozione. I ciociari hanno raccolto due vittorie nelle prime otto giornate. La più recente risale al 18 ottobre, quando si imposero 63-55 a Marigliano una settimana dopo aver battuto Milazzo. Da allora sono arrivate quattro sconfitte consecutive, l’ultima per un solo punto contro Gela (82-83), con Sora capace di ricucire nell’ultimo quarto quasi tutto il divario accumulato nei primi trenta minuti.

Marigliano resta l’unico successo esterno in quattro trasferte. Il riferimento offensivo è Michele Zorat, guardia classe 2001 e miglior realizzatore del girone a pari merito con Simas Raupys della Virtus Sarno. Ha segnato 19,8 di media, con un season high di 24 a Messina. Nelle ultime due uscite sono saliti di tono l’ala Riccardo Callara (15,5 punti a sera con il 48% da tre in 4 gare stagionali), e Miguel Gerlero (11 di media), bandiera argentina di 38 anni. A dare altre soluzioni ci sono il capitano Ausiello e Silvio De Pippo. Sotto canestro, tra i nuovi innesti, c’è il lungo classe 2004 Mamadou Seye.

Alcune statistiche: Ragusa, prima della sconfitta nel derby con Barcellona, aveva ottenuto la seconda vittoria casalinga contro Milazzo (98-65). Caleb Vijber è il quinto realizzatore del girone F con 16,4 punti di media, Peterson è quarto fra i rimbalzisti (9,4 di media). Lanzi, le cui condizioni sono monitorate costantemente dopo l’assenza di domenica scorsa, smazza oltre 4 assist di media e tira col 42,6% da oltre l’arco.

La gara di domenica, in programma alle 17, sarà arbitrata da Beccore di Messina e Catania di Barcellona Pozzo di Gotto. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su www.virtusragusabasket.it al costo di 3 euro.