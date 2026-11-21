Oggi a Ragusa, presso la parrocchia San Francesco di Assisi in Piazza Cappuccini, su invito del Comandante Provinciale Col. Carmine Rosciano, il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha officiato, alla presenza delle autorità civili e militari della Provincia, la solenne Celebrazione eucaristica nella ricorrenza della “Virgo Fidelis”, Celeste Patrona dell’Arma, e della “Giornata dell’Orfano”.

Fu Papa Pio XII nel 1949 a proclamare la Vergine Maria Patrona dell’Arma, con il titolo di “Virgo Fidelis”, con una chiara ispirazione al motto dell’Arma “Nei secoli fedeli”. La celebrazione venne fissata al 21 novembre, in coincidenza con la festa della presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio (foto Bracchitta).

La ricorrenza coincide inoltre con la “Giornata dell’Orfano”, istituita nel 1996 e dedicata ai figli dei militari deceduti, al cui sostegno l’Arma provvede concretamente attraverso l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.).

L’O.N.A.O.M.A.C., fondata il 15 maggio 1948, assiste oggi circa 1.150 orfani, a ciascuno dei quali eroga un sostegno periodico, distinto per fasce di età, sino al compimento degli studi, mentre per quanto concerne gli orfani disabili l’assistenza è a vita. L’Opera si finanzia principalmente attraverso contributi volontari periodici elargiti dai militari in servizio di ogni grado dell’Arma dei Carabinieri.

Alla funzione religiosa hanno partecipato gli Ufficiali e una rappresentanza di Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa, unitamente al Presidente e a componenti della Sezione di Ragusa dell’A.N.C.

Durante la cerimonia è stata letta la “Preghiera del Carabiniere”, mentre il Col. Carmine Rosciano ha tenuto una breve allocuzione.