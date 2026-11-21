Un ragazzo a terra, intrappolato sotto la propria bicicletta, dolorante e tremante, mentre le auto gli passavano accanto. È la scena che una coppia si è trovata davanti nel pomeriggio a Ragusa, salendo dal cavalcavia vicino al Pala Padua, poco dopo la rotatoria.

A raccontare quanto accaduto è una donna che ha affidato a un post pubblicato sui social la propria testimonianza, manifestando soprattutto amarezza per il comportamento di diversi automobilisti di passaggio (foto AI).

Secondo il suo racconto, la coppia ha inizialmente notato alcune vetture che, arrivando in prossimità della rotatoria, effettuavano manovre per evitare qualcosa che si trovava al centro della carreggiata. Avvicinandosi, i due si sono resi conto che non si trattava di un oggetto, ma di una persona: un giovane, probabilmente originario del Bangladesh, finito a terra con la bicicletta sopra di sé. Era visibilmente scosso, tremava e stringeva ancora il casco.

La coppia non ha esitato a fermarsi. I due hanno raggiunto il ragazzo, lo hanno aiutato e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Ma a colpire la donna, oltre alla situazione di difficoltà in cui si trovava il giovane, è stato soprattutto ciò che sarebbe accaduto prima del loro arrivo. Diversi automobilisti, racconta, rallentavano per osservare la scena, senza però fermarsi per prestare aiuto.

Una circostanza che ha suscitato indignazione e che ha spinto la protagonista del post a condividere pubblicamente la propria riflessione: vedere una persona in difficoltà e limitarsi a guardare, senza compiere un gesto concreto, è qualcosa che dovrebbe far riflettere.

Una testimonianza che richiama l’attenzione sull’importanza di non voltarsi dall’altra parte davanti a un incidente o a una persona che necessita di assistenza. Anche fermarsi in sicurezza e chiamare immediatamente i soccorsi può fare la differenza. In questo caso, a intervenire sono stati due cittadini che hanno scelto di non restare semplici spettatori.