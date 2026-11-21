Mattinata di paura lungo la Sp 20, la strada provinciale che collega Comiso a Santa Croce Camerina. Un grave incidente stradale si è verificato nelle vicinanze del mercato ortofrutticolo, dove un Fiat Doblò, per cause ancora da accertare, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo, finendo contro un palo.

A bordo del veicolo si trovavano quattro persone, tutte rimaste ferite a seguito del violento impatto. Le condizioni del mezzo hanno reso particolarmente complicate le operazioni di soccorso, tanto da richiedere l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco: una proveniente dalla sede centrale di Ragusa e l’altra dal distaccamento di Vittoria.

I pompieri hanno lavorato per liberare i quattro occupanti rimasti intrappolati nell’abitacolo deformato, consentendo ai sanitari di raggiungerli e prestare le prime cure.

Una volta stabilizzati, i feriti sono stati trasferiti negli ospedali del territorio, tra Ragusa e Vittoria. Particolarmente preoccupanti le condizioni di uno degli occupanti, per il quale è stato disposto il trasferimento in codice rosso con l’elisoccorso verso una struttura ospedaliera di Catania.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia stradale, impegnata nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica e individuare le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo.

Un intervento complesso che ha richiesto l’impiego di diverse squadre di emergenza e dei mezzi di soccorso aerei, a fronte di un bilancio di quattro persone ferite, una delle quali in condizioni particolarmente gravi.