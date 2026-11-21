Proseguono con ritmi serrati i servizi di controllo del territorio da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa.

I carabinieri della Stazione di Scoglitti hanno denunciato per lesioni personali colpose e fuga a seguito di sinistro stradale un 49enne vittoriese. Dopo aver causato un sinistro stradale sulla Strada Provinciale 31, impattando un’utilitaria guidata da un giovane, l’uomo non si era fermato a prestare soccorso, pertanto i militari dell’Arma, dopo aver acquisito il certificato di prognosi della vittima dell’incidente, hanno proceduto al deferimento.

A Vittoria, l’Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia di Vittoria, nel corso dei controlli notturni a carattere preventivo, ha identificato e controllato un 36enne vittoriese a bordo del suo suv. Dalla rapida perquisizione veicolare eseguita dai militari, è emerso che, occultata all’interno del vano porta oggetti, vi era una pistola a salve priva di tappo rosso con relativo munizionamento. Considerato che l’uomo non aveva alcun valido motivo per portarla al seguito, è stato deferito per l’art.4 della legge 110/75, che punisce chi porta al di fuori dell’abitazione armi od oggetti atti ad offendere.

A Chiaramonte Gulfi, in contrada Sant’Ippolito, sempre l’Aliquota Radiomobile ha denunciato un 26enne che a bordo della sua Bmw, la notte precedente la gara della “Salita dei Monti Iblei”, stava gareggiando clandestinamente con altre auto.

Gli odierni indagati sono stati posti a disposizione dell’Autorità giudiziaria iblea che ne valuterà il grado di responsabilità allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come legislativamente previsto.