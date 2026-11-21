Ha preso il via ieri pomeriggio, nella sala conferenze “Giovanni Di Blasi” della sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, il seminario “Le novità nello sport e nel Terzo settore”, appuntamento ormai consolidato nel panorama formativo dedicato al mondo associativo e sportivo della provincia (nella foto da sinistra De Nardo, Boschi e Cassisi).

L’iniziativa, promossa dal Csen Ragusa presieduto da Sergio Cassisi e dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, richiama ogni anno dirigenti sportivi, professionisti, associazioni ed enti del Terzo settore interessati ad approfondire le più recenti evoluzioni normative, fiscali e gestionali che interessano un comparto in continua trasformazione.

Ad aprire i lavori della prima giornata è stata la vicepresidente dell’Ordine, Tiziana Vitale. Nel corso della sessione inaugurale sono stati affrontati i primi temi legati alla riforma dello sport e alle novità che interessano gli enti del Terzo settore, con particolare attenzione agli aspetti amministrativi e fiscali.

Questa mattina il seminario prosegue con la seconda giornata di approfondimento, avviata dalle 9, durante la quale i relatori Francesco De Nardo e Simone Boschi stanno analizzando gli aggiornamenti normativi più recenti, fornendo alle associazioni strumenti operativi utili per affrontare gli adempimenti richiesti dalla nuova disciplina.

Tra gli argomenti al centro del confronto figurano le circolari interpretative emanate negli ultimi mesi, la gestione della contabilità e del rendiconto, gli adempimenti fiscali, il volontariato sportivo, la sicurezza nei luoghi di lavoro e il tema del safeguarding, destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale nelle organizzazioni sportive e negli enti del Terzo settore.

«Anche quest’anno proponiamo un appuntamento che è ormai diventato una tradizione per il nostro territorio – ha sottolineato il presidente provinciale Csen, Sergio Cassisi -. Il quadro normativo che riguarda il mondo dello sport e del Terzo settore è in continua evoluzione e richiede competenze sempre più specifiche. Per questo riteniamo fondamentale offrire momenti di approfondimento qualificati che consentano ai dirigenti, ai volontari e ai professionisti di operare con maggiore consapevolezza e sicurezza».

Cassisi ha inoltre evidenziato il valore della collaborazione con l’Ordine dei commercialisti di Ragusa. «Si tratta di una sinergia particolarmente preziosa perché permette di mettere a disposizione dei partecipanti competenze altamente specializzate e un confronto costante con esperti del settore. L’obiettivo è accompagnare associazioni e realtà sportive in un percorso di crescita che valorizzi il ruolo sociale, educativo e aggregativo che esse svolgono quotidianamente nelle nostre comunità».