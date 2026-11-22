Incidente stradale oggi durante il Rally del Barocco nel Ragusano: nel corso della prova di velocità, che ovviamente è stata sospesa, il pilota di un’auto in corsa ne ha improvvisamente perso il controllo all’imbocco di una insidiosa curva, in zona di campagna, schiantandosi con violenza contro il muro a secco che delimita il tracciato. Nessuno degli spettatori è rimasto ferito, a differenza del pilota e del navigatore, le cui condizioni sono al vaglio. La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata (foto Gruppo Risan).