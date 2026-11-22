Una notte movimentata quella vissuta a Pozzallo, dove nelle prime ore del mattino si sarebbero verificati diversi episodi di danneggiamento lungo corso Vittorio Veneto, una delle principali arterie del centro cittadino. A documentare parte dell’accaduto sarebbe stato un video registrato da alcuni presenti e successivamente diffuso attraverso le chat e i social network.

Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, intorno alle quattro del mattino un uomo avrebbe iniziato a scagliarsi contro ciò che incontrava lungo il proprio percorso, provocando danni a fioriere e arredi presenti sulla pubblica via. La furia del soggetto si sarebbe estesa anche ad alcune proprietà private, con danneggiamenti segnalati all’ingresso di uno studio medico e al citofono di un’abitazione.

L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra residenti e commercianti della zona, svegliati dai rumori e dalla concitazione di quei momenti. Le segnalazioni raccolte parlano di una situazione che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sarebbero intervenute due pattuglie dei Carabinieri, il cui arrivo avrebbe consentito di riportare rapidamente la situazione sotto controllo.

Nelle testimonianze diffuse informalmente si fa riferimento anche a un possibile arresto dell’uomo coinvolto. Si tratta tuttavia di una circostanza che, al momento, necessita di eventuali conferme ufficiali da parte delle autorità competenti.

Al di là dell’esito dell’intervento, resta il conto dei danni subiti e la necessità di accertarne l’entità. L’episodio riaccende inoltre il dibattito sulla sicurezza nelle ore notturne e sulla tutela del patrimonio urbano, soprattutto nelle zone centrali della città maggiormente frequentate durante il fine settimana.

I cittadini chiedono ora chiarezza sull’accaduto e sull’eventuale risarcimento dei danni arrecati a beni pubblici e privati, mentre si attende che gli accertamenti consentano di ricostruire nei dettagli quanto avvenuto durante la notte.