Momenti di forte apprensione nel corso della giornata lungo viale Europa, di fronte alla Motorizzazione, una delle arterie più trafficate della città, dove un’autovettura si è ribaltata finendo su un fianco dopo aver perso il controllo.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il conducente avrebbe urtato un cordolo posto ai margini della carreggiata. L’impatto avrebbe fatto da impulso al successivo capottamento del mezzo, che si è arrestato al centro della strada in una posizione particolarmente pericolosa.

Nonostante la dinamica spettacolare dell’incidente, il bilancio è fortunatamente rassicurante. Il guidatore è riuscito ad uscire dall’abitacolo riportando soltanto qualche lieve escoriazione e un forte stato di shock dovuto alla paura per quanto accaduto. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata dall’incidente, mentre i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al conducente verificandone le condizioni di salute.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato, la carreggiata ha subito rallentamenti alla circolazione. L’area è stata quindi messa in sicurezza prima del ritorno alla normale viabilità.

L’episodio ha richiamato l’attenzione di numerosi automobilisti e passanti, impressionati dalla posizione in cui si è ritrovata l’auto dopo il ribaltamento. Fortunatamente, quello che avrebbe potuto trasformarsi in un incidente dalle conseguenze ben più gravi si è concluso senza feriti seri.