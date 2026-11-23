Grande prova di carattere per l’Asd Giarratana Volley che, sabato sera, davanti al pubblico di casa, ha conquistato un prezioso successo per 3-1 contro la Build Up Volo Palermo, formazione che occupava le posizioni di vertice del girone H del campionato di Serie B. Un’affermazione di grande valore per la squadra iblea, capace di imporsi al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di contenuti tecnici.

Il Giarratana ha fatto propria la sfida aggiudicandosi il primo set per 26-24, replicando nel secondo con un netto 25-16. Gli ospiti hanno reagito nel terzo parziale, conquistato 25-18, ma nel quarto set i padroni di casa hanno ritrovato lucidità, determinazione e qualità di gioco chiudendo il confronto sul 25-19 e ottenendo tre punti pesantissimi per la classifica.

Una vittoria costruita con pazienza e sacrificio, frutto del lavoro svolto durante la settimana e della reazione mostrata dal gruppo dopo il passo falso maturato sul campo di Bronte e la settimana precedente in casa con Sciacca.

«Quella di sabato è stata una partita combattuta e intensa nella quale non siamo mai stati realmente sotto – commenta il presidente dell’Asd Giarratana Volley, Salvatore Pagano –. Abbiamo dimostrato carattere, determinazione e soprattutto abbiamo raccolto i frutti del lavoro svolto negli allenamenti. La sconfitta della settimana precedente ci ha lasciato amarezza, ma ci è servita per crescere sotto il profilo mentale, per acquisire maggiore consapevolezza dei nostri mezzi e per alimentare quella fame che deve contraddistinguere questa squadra».

Pagano evidenzia come il Giarratana abbia interpretato nel migliore dei modi i primi due set, esprimendo una pallavolo organizzata ed efficace. Il fisiologico calo nel terzo parziale non ha intaccato la tenuta del gruppo, anche in considerazione del valore dell’avversario. «Voglio rivolgere i complimenti alla Build Up Volo Palermo – aggiunge il presidente – perché parliamo di una squadra di assoluto livello, ricca di qualità, organizzazione e individualità importanti. Il loro percorso in campionato dimostra il valore dell’organico. Affrontare realtà di questo spessore rappresenta per noi uno stimolo ulteriore per continuare a migliorare».

Nel momento decisivo dell’incontro, però, sono state la compattezza del gruppo e la voglia di vincere a fare la differenza. «Nel quarto set sono venuti fuori il cuore, il carattere e la personalità della squadra. I ragazzi hanno lottato su ogni pallone senza mai arrendersi. È questo lo spirito che vogliamo vedere sempre in campo e che ci consente di guardare al futuro con fiducia».

Per il presidente rossoblù i segnali positivi arrivati negli ultimi giorni sono anche il risultato dell’impegno della società nel costruire un ambiente sereno e ambizioso attorno alla squadra.

«Stiamo lavorando costantemente per creare le condizioni migliori affinché atleti e staff possano esprimersi al massimo. Siamo al primo anno di questo percorso e, fino a oggi, il bilancio è sicuramente positivo. Tuttavia, dobbiamo restare con i piedi per terra perché il nostro obiettivo principale rimane la salvezza. Il campionato è lungo, difficile e pieno di ostacoli. Non abbiamo ancora raggiunto nulla».

La vittoria contro una delle formazioni più accreditate del girone consente all’Asd Giarratana Volley di guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni, mantenendo però intatto lo spirito che ha caratterizzato questo avvio di stagione.

«Serviranno ancora umiltà, sacrificio, continuità e tanto lavoro – conclude Pagano –. I risultati che stanno arrivando ci dicono che siamo sulla strada giusta, ma il cammino è ancora lungo. Continuiamo a crederci e a lottare tutti insieme, partita dopo partita».