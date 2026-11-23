Un impegno che punta soprattutto ai risultati concreti, al di là della visibilità pubblica e delle dichiarazioni di circostanza. Il Comitato Centro Storico di Modica fa il punto sulle attività portate avanti negli ultimi mesi e sulle iniziative in programma, delineando una strategia che punta a contrastare il progressivo impoverimento del cuore della città e a restituire vitalità alle sue strade commerciali.

Tra i temi più delicati c’è il rapporto con l’Amministrazione comunale. Il Comitato sta infatti valutando l’ipotesi di abbandonare il tavolo tecnico, a causa delle ripetute assenze degli assessori alle riunioni, circostanza che renderebbe difficile ottenere risposte e soprattutto arrivare a decisioni operative. Una scelta che, precisano i rappresentanti, non significherebbe rinunciare al confronto istituzionale, ma evitare incontri privi di ricadute concrete. La disponibilità al dialogo rimane, a condizione che ci siano interlocutori e volontà effettiva di affrontare i problemi.

Sul fronte della sicurezza, il Comitato ha seguito la vicenda della telecamera di videosorveglianza installata a piazzetta Grimaldi, nella zona Domus, dopo gli episodi che avevano portato alla ripulitura dei muri dalle scritte. Dagli approfondimenti effettuati sarebbe emerso che l’impianto non risultava collegato. Per questo è stato presentato un esposto alla Polizia Municipale, accompagnato dalla raccolta di testimonianze e informazioni utili alle verifiche. Il prossimo 27 novembre è previsto un nuovo appuntamento al Comando per accertare che la telecamera sia stata effettivamente collegata e sia funzionante.

Tra i risultati rivendicati dal Comitato figura anche l’apertura del cinema presso l’Auditorium, un progetto al quale l’organizzazione afferma di aver contribuito in maniera determinante, dall’idea iniziale al coinvolgimento dei soggetti interessati, fino alla ricerca degli sponsor e alle continue sollecitazioni per arrivare alla realizzazione. Un’iniziativa considerata importante non soltanto sotto il profilo culturale, ma anche per la possibilità di creare nuove occasioni di aggregazione e riportare persone nel centro storico.

Un altro capitolo riguarda la mobilità. È già stata sottoposta all’assessore competente una proposta di riorganizzazione del trasporto pubblico, basata su percorsi più brevi e funzionali, capaci di garantire passaggi frequenti degli autobus e tempi di attesa ridotti. L’obiettivo è rendere più semplice raggiungere il centro storico, sia per i residenti sia per chi vuole frequentarlo senza utilizzare l’automobile. A breve è previsto un nuovo confronto con l’assessore per approfondire gli aspetti operativi della proposta. Parallelamente, resta alta l’attenzione sulla situazione del parcheggio multipiano di viale Medaglie d’Oro, del quale da tempo risulta utilizzabile soltanto il piano scoperto.

La novità più immediata arriverà però a dicembre con «Aperto – Modica Centro Storico», un’iniziativa che punta a riaccendere una vetrina nella parte bassa del Corso, tra le aree maggiormente penalizzate dalla chiusura delle attività commerciali. Il Comitato riaprirà temporaneamente un locale, sostenendo direttamente le spese e realizzando gli interventi necessari per ospitare una mostra collettiva con artisti e fotografi. Un progetto reso possibile anche dalla disponibilità del proprietario dell’immobile, che ha deciso di aderire all’iniziativa.

L’intenzione è andare oltre il singolo appuntamento espositivo e lanciare un segnale capace di coinvolgere altri operatori. Secondo quanto riferito dal Comitato, l’iniziativa starebbe già producendo un effetto positivo, con altri soggetti pronti a seguire lo stesso esempio. I locali che riapriranno aderendo al progetto saranno riconoscibili attraverso il marchio «Aperto», collocato accanto alle rispettive insegne.

Proprio la questione dei locali sfitti rappresenta uno dei nodi centrali per il futuro del Corso. Il Comitato segnala di aver ricevuto manifestazioni di disponibilità da parte di alcuni proprietari a rivedere al ribasso i canoni di locazione, nella consapevolezza che mantenere gli immobili chiusi per anni non produce benefici per nessuno. Per trasformare queste aperture in un percorso condiviso, sarà organizzato un incontro con i proprietari degli immobili commerciali, così da favorire il confronto e sensibilizzare anche chi non ha ancora preso in considerazione una riduzione degli affitti.

Il messaggio conclusivo del Comitato è chiaro: il rilancio del centro storico richiede tempo, collaborazione e iniziative capaci di tradursi in fatti. Non bastano riunioni, promesse e segnalazioni, ma occorre che istituzioni, proprietari, commercianti e cittadini contribuiscano concretamente a invertire una tendenza che dura ormai da anni.

«Non ci interessa rivendicare protagonismi. Ci interessa che le cose accadano», è il senso dell’appello lanciato dal Comitato, che rivendica la volontà di continuare a lavorare senza attendere che siano sempre altri a prendere l’iniziativa.