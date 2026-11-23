Il contrasto alla violenza di genere non si esaurisce nella sola ricorrenza del 25 novembre – Giornata internazionale contro la violenza sulle donne -, ma richiede un lavoro quotidiano, capillare e strutturale.

È questo il senso dell’intensa attività promossa dall’Amministrazione Comunale, attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità, in sinergia con la Consulta Femminile di Ragusa: un percorso ad ampio respiro che, partendo dalle numerose iniziative già realizzate sul territorio nelle scorse settimane, proseguirà fino al 10 dicembre, Giornata Mondiale dei Diritti Umani, a chiusura dei “16 giorni di attivismo contro la violenza di genere”.

L’obiettivo è chiaro e condiviso: scardinare gli stereotipi e trasformare una cultura che ancora oggi limita la piena libertà e l’autodeterminazione delle donne. Un impegno concreto che si nutre di un dialogo costante con il tessuto cittadino, sia attraverso iniziative promosse direttamente dalla Consulta, sia affiancando come partner i progetti nati dalle tante realtà del territorio. Con il messaggio “Riprenditi il tuo spazio, riprenditi la tua libertà. Il primo passo è qui!”, l’iniziativa non solo diffonde il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 (con relativo QR code per accedere alla chat di aiuto silenziosa e sicura), ma valorizza e rende immediatamente raggiungibile il Centro Antiviolenza “Il Pettirosso” di Ragusa, che offre un punto di ascolto e protezione gratuito, anonimo e vicino alle donne del territorio.

Pur operando in contesti differenti, istituzioni, scuole, sanità, associazioni e imprese hanno dimostrato cosa significa fare rete: unire le forze per dare alla città una risposta corale, incisiva e non frammentata.

“L’impegno per l’affermazione della parità di genere, per la tutela e la libertà delle donne – dichiara Elvira Adamo, assessora alle Pari Opportunità – è più di una responsabilità istituzionale per la nostra Amministrazione. Tutto nasce da una continua azione di ascolto delle esigenze che emergono nella comunità; bisogni che il confronto con la Consulta Femminile e con le realtà del territorio permette di trasformare in azioni, percorsi, competenze. Ciascun soggetto contribuisce con il proprio ruolo a un movimento che trova eco e forza nell’intera comunità”.

“La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è un momento fondamentale di riflessione collettiva, ma il nostro lavoro non si ferma alle date sul calendario – dichiara Gianna Miceli, presidente della Consulta Femminile –. Come Consulta operiamo ogni giorno per costruire ponti tra le realtà associative, scolastiche e sanitarie, far conoscere strumenti concreti di aiuto come il nostro Centro Antiviolenza “Il Pettirosso” e valorizzare le esperienze femminili del territorio. Quanto già realizzato finora e gli appuntamenti che ci attendono dimostrano che a Ragusa esiste una comunità viva e solidale, determinata a generare un cambiamento culturale profondo affinché ogni donna possa sentirsi davvero libera e sicura”.

Dopo l’intenso lavoro delle scorse settimane, il calendario entra nel vivo con una serie di tappe ad alto valore simbolico, sociale e culturale:

• Mercoledì 25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne:

– La mattina: la Consulta Femminile e l’Amministrazione Comunale parteciperanno all’iniziativa organizzata dal Liceo Scientifico “Enrico Fermi”, per un momento di confronto nato dalla sensibilità del mondo scolastico per coinvolgere direttamente studentesse e studenti.

– Ore 18:00 – Libreria Flaccavento (via Mario Rapisardi / piazza Giacomo Matteotti): appuntamento centrale con “Spazio Negato, Spazio Conquistato. Il vuoto del femminicidio, la forza delle Donne”, evento-manifesto realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità, la casa editrice Settenove, i Rifugi e la stessa Libreria Flaccavento. Protagoniste dell’incontro saranno le donne insignite del Premio “Donne che creano Spazio” (Edizioni 2025 -2026). L’evento è aperto alla cittadinanza con l’obiettivo di trasformare il dolore in resistenza culturale: le persone partecipanti sono invitate a portare un cartoncino rosso con un proprio pensiero per popolare lo scaffale de “i RIFUGI” all’interno della libreria.

– Nella sera del 25 novembre la facciata del Palazzo di Città sarà illuminato di rosso come segno visibile di adesione all’iniziativa promossa dalla rete regionale delle Consulte Femminili, di cui anche la Consulta di Ragusa fa parte.

• Sabato 28 novembre – Ore 17:00, Centro Commerciale Culturale – (via Matteotti 61): nell’ambito del Progetto Regionale “Benessere Donna” (in sinergia con Assessorato alle Pari Opportunità, ASP Ragusa e l’associazione Oltre Ogni Silenzio), si terrà l’incontro “Nessun Dolore è Invisibile: la Medicina di Genere oltre il Silenzio. Quando il pregiudizio clinico e il mancato ascolto della salute femminile diventano violenza”. Un momento di approfondimento medico, psicologico e sociale con specialiste e specialisti del settore per affrontare il tema spesso trascurato del ritardo diagnostico e della tutela della salute femminile.

• Domenica 29 novembre – Ore 18:00, Auditorium Scuola dello Sport (via Magna Grecia): il linguaggio del teatro diventa strumento di consapevolezza con lo spettacolo “Mia cara bambina…” di Caterina Falomo, con scena e regia di Franco Giorgio (produzione Teatro Studi). L’iniziativa, che vede la sinergia tra Consulta Femminile, Consulta Giovanile, Assessorato alle Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Giovanili, invita il pubblico a interrogarsi sulle molteplici forme — anche quelle più silenziose e quotidiane — della violenza.

• Giovedì 10 dicembre – Giornata Mondiale dei Diritti Umani (chiusura dei 16 giorni di attivismo):

– La mattina: incontro con gli studenti del Liceo Classico “Umberto I”, per approfondire il legame indissolubile tra parità di genere e diritti fondamentali.

– Ore 18:00 – Libreria “Flaccavento” (via Mario Rapisardi / piazza Giacomo Matteotti): presentazione del libro “Vittoria – Una vita da espiare”, momento conclusivo dedicato all’approfondimento letterario e civile.

Estendere questo percorso fino al 10 dicembre e illuminare il cuore istituzionale della città significa affermare con forza che i diritti delle donne sono diritti umani universali e inviolabili.

Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sono consultabili sulle pagine social ufficiali della Consulta Femminile di Ragusa e del Comune. La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.