L’operazione rientra nell’ambito dei costanti servizi di monitoraggio disposti nelle aree cittadine particolarmente sensibili e note per essere piazze di spaccio, finalizzati al contrasto capillare di tale reato. L’attività investigativa ha permesso complessivamente il sequestro di circa 130 grammi di sostanza stupefacente.

In particolare, gli investigatori del Commissariato di Ps di Vittoria, insospettiti dall’atteggiamento del giovane, hanno deciso di procedere ad un accurato controllo su strada. Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo occultava addosso circa 120 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente hashish.

Gli accertamenti sono stati successivamente estesi all’abitazione del ventenne tramite una perquisizione domiciliare. All’interno della casa gli agenti hanno rinvenuto ulteriori 10 grammi della medesima sostanza, una lama imbrattata di stupefacente e utilizzata verosimilmente per il taglio, due bilancini di precisione.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Ragusa, il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Vittoria.