Riprendono oggi gli allenamenti dell’Avimec Modica in vista dell’impegnativa trasferta salentina sul campo della Pag Volley Taviano.

La netta vittoria su Vibo Valentia, ha ridato entusiasmo a tutto l’ambiente biancoazzurro, ma da oggi in palestra tutto va azzerato perchè c’è da preparare nei minimi particolare la trasferta nella “Città dei Fiori”, dove ad attendere i “Galletti” ci sarà un sestetto che fa del “PalaIngrosso” un fortino, dove i giallorossi non regalano niente a nessuno.

Tra i punti di forza della formazione salentina ci sarà l’ex di turno Willy Padura Diaz, approdato a Taviano dopo l’esperienza della scorsa stagione a Galatone.

Prima dell’inizio della prima seduta settimanale, coach Enzo Distefano e il suo staff hanno fatto una disamina sul match contro Vibo e dato le indicazioni della settimana di lavoro, mentre la squadra ha fatto i complimenti a Fabrizio Garofolo, che contro la Tonno Callipo ha festeggiato le100 presenze con la maglia dei “Galletti”.

Poi il via agli allenamenti del gruppo biancoazzurro che ha dimostrato di stare bene, di avere fiducia e voglia di continuare il percorso di crescita. La squadra è consapevole sempre di più delle proprie qualità, ma allo stesso tempo sa che per fare risultato a Taviano servirà lo stesso spirito di squadra visto domenica scorsa al “PalaRizza” contro Vibo Valentia.