Ha assunto i contorni dell’assurdo il derby del campionato Under 19 femminile tra PVT Modica e Green Sport Modica, una gara destinata a entrare negli annali non tanto per il risultato finale quanto per quanto accaduto a bordo campo.

Erano circa le 22.30 quando, con la Pvt avanti per due set a uno, il match è stato improvvisamente interrotto dall’irruzione di un uomo all’interno dell’impianto. Il residente della zona, visibilmente alterato, ha raggiunto il terreno di gioco interrompendo lo svolgimento della partita e rivolgendo pesanti proteste contro le atlete, i dirigenti e chiunque tentasse di riportare la calma.

Tra lo stupore generale di giocatrici, tecnici e pubblico, l’uomo ha spiegato di abitare nelle vicinanze della struttura e di non tollerare più i rumori provenienti dalle attività sportive. Una protesta che, secondo il suo racconto, riguardava non soltanto la pallavolo, ma anche altre manifestazioni e attività cittadine, dal mercato alle iniziative scolastiche, passando perfino per il circo e lo stadio.

La situazione ha rischiato di degenerare ulteriormente quando il residente, giunto sul posto insieme alle figlie, si è rifiutato di lasciare l’impianto nonostante i ripetuti inviti. Le urla e il clima di forte tensione hanno inevitabilmente coinvolto anche la giovane direttrice di gara, coetanea delle atlete in campo, che spaventata dall’accaduto ha deciso di rifugiarsi negli spogliatoi sospendendo di fatto l’incontro.

A quel punto alcuni genitori presenti sugli spalti hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Solo l’arrivo degli agenti della polizia ha consentito di riportare la situazione sotto controllo. L’uomo è stato accompagnato all’esterno della struttura, mentre i poliziotti hanno cercato di rassicurare l’arbitro affinché la gara potesse riprendere.

È trascorsa però quasi un’ora prima che si tornasse a giocare. Nel frattempo, sull’impianto era calato un silenzio irreale. A rendere ancora più surreale la situazione anche il freddo, con il sistema di riscaldamento che, come previsto, si è disattivato alle 23 lasciando atlete e spettatori in un clima tutt’altro che ideale.

Quando finalmente il gioco è ripreso, il derby aveva ormai perso ogni connotazione sportiva tradizionale. Tra incredulità e tensione, le due squadre sono tornate in campo per completare una partita diventata nel frattempo un vero caso.

Il sipario è calato soltanto allo scoccare della mezzanotte. Dopo cinque set combattuti e una serata da dimenticare sotto il profilo organizzativo e della sicurezza, la PVT Modica ha conquistato la vittoria per 3-2, chiudendo uno dei derby più singolari e movimentati che la pallavolo modicana ricordi.