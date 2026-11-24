Un giovane di 18 anni residente a Scicli è rimasto ferito nella notte da un colpo d’arma da fuoco che lo ha raggiunto alla coscia sinistra. L’episodio è avvenuto in circostanze ancora in fase di accertamento e ha immediatamente fatto scattare l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Il ragazzo è stato trasportato da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, dove è stato preso in carico dal personale sanitario. Ai medici avrebbe riferito di essersi procurato la ferita accidentalmente maneggiando una pistola che si trovava nella sua disponibilità.

L’arma indicata dal giovane è stata successivamente rinvenuta, ma la ricostruzione fornita dal diciottenne non avrebbe convinto del tutto gli investigatori. I carabinieri hanno quindi avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare se il ferimento sia realmente riconducibile a un incidente oppure se possano esserci altri elementi da approfondire.

Sul caso viene mantenuto il massimo riserbo. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e svolgendo tutte le verifiche necessarie per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al ferimento.

Il giovane, che risulta avere precedenti penali, è attualmente ricoverato all’ospedale di Modica sotto sorveglianza. Le sue condizioni non sarebbero tali da destare particolari preoccupazioni, mentre proseguono le indagini dei carabinieri per fare piena luce sull’episodio.