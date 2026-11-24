Una chiesa del Santissimo Salvatore gremita in ogni ordine di posto ha accolto sabato sera uno degli appuntamenti più attesi della XXXI edizione del Festival organistico internazionale “Marco D’Avola – Città di Ragusa”. Il concerto dell’Heraldic Trumpet Ensemble, prestigiosa orchestra di trombe diretta dal maestro Carmelo Fede, ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe, confermando ancora una volta il forte interesse che la rassegna continua a suscitare nel territorio.

La serata ha regalato emozioni intense grazie all’incontro tra la potenza espressiva degli ottoni e le suggestive sonorità dello storico organo custodito nella chiesa del Santissimo Salvatore. Alla consolle si è esibita la maestra Cunegonda Di Cicco che, chiamata a sostituire il maestro Marco D’Avola impossibilitato a partecipare per motivi personali, ha offerto una prova di grande sensibilità artistica e notevole spessore interpretativo.

L’affiatamento tra l’ensemble diretto dal maestro Fede e l’organista è emerso fin dalle prime esecuzioni, accompagnando il pubblico in un affascinante itinerario musicale attraverso epoche e stili differenti. Dal repertorio rinascimentale di Andrea Gabrieli e Claudio Monteverdi alle pagine immortali di Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Händel, fino alle celebri fanfare di Paul Dukas, Giuseppe Verdi ed Edward Elgar, ogni brano è stato accolto con attenzione e partecipazione.

Particolarmente apprezzate le esecuzioni della “Marcia da Giuda Maccabeo”, della “Marcia per San Marco”, della fanfara da “La Péri”, della celebre “Marcia dell’Aida” e del solenne “Pomp and Circumstance”, che hanno saputo esaltare le caratteristiche timbriche dell’ensemble e la straordinaria ricchezza sonora dell’organo monumentale.

Il lungo applauso finale ha suggellato una serata che resterà tra i momenti più significativi di questa edizione del festival, confermando la capacità della manifestazione di coniugare qualità artistica, valorizzazione del patrimonio organario e coinvolgimento del grande pubblico. La notevole affluenza registrata al Santissimo Salvatore testimonia inoltre come il Festival organistico internazionale continui a rappresentare uno degli appuntamenti culturali più qualificati e prestigiosi del panorama ibleo.

La rassegna proseguirà venerdì 27 novembre alle 19,30 nella Cattedrale di San Giovanni Battista con il concerto per due organisti che vedrà protagonisti i maestri polacchi Dariusz Bakowsky Kois, preside della Facoltà di Organo dell’Università di Cracovia, e Marcin Kucharczyk, assistente della stessa facoltà.

Domenica 29 novembre, invece, sempre nella Cattedrale di San Giovanni Battista, alle 19,45 si terrà la cerimonia di gemellaggio con il Festival della Filarmonica Baltica di Danzica alla presenza del maestro Roman Perucki, direttore della prestigiosa istituzione musicale polacca. Due appuntamenti che confermano ulteriormente la vocazione internazionale del Festival “Marco D’Avola – Città di Ragusa” e la sua capacità di creare relazioni culturali di alto profilo tra Ragusa e alcune tra le più importanti realtà musicali europee.