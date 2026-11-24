Sarà “Le serve” di Jean Genet ad aprire il nuovo percorso teatrale promosso a Ragusa dall’associazione culturale C&M, che sabato 28 novembre alle 21 porterà sul palco del Teatro Duemila uno dei testi più intensi, provocatori e discussi della drammaturgia del Novecento.

Nella traduzione firmata dal poeta Giorgio Caproni e con la regia di Guglielmo Ferro, lo spettacolo vedrà protagoniste Fioretta Mari, Nadia De Luca e Francesca Ferro, chiamate a confrontarsi con un’opera che, a quasi ottant’anni dalla sua prima rappresentazione, continua a interrogare il pubblico sui temi dell’identità, del desiderio, della sopraffazione e della ricerca di libertà.

La vicenda ruota attorno a due domestiche che, approfittando dell’assenza della padrona, mettono in scena un rituale inquietante e ossessivo. Una delle due indossa gli abiti della signora e ne assume il ruolo, mentre l’altra si sottomette al gioco. Attraverso questo scambio di identità, le protagoniste danno voce a tutto ciò che quotidianamente sono costrette a reprimere: rancori, frustrazioni, sogni di rivalsa e desideri inconfessabili. Ma quella che sembra una finzione si trasforma progressivamente in una pericolosa spirale psicologica dove i confini tra realtà e rappresentazione diventano sempre più labili.

Ispirata a un celebre fatto di cronaca francese e considerata una delle opere simbolo del teatro contemporaneo, “Le serve” rappresenta uno dei vertici della produzione di Jean Genet, autore capace di rivoluzionare il linguaggio teatrale del Novecento attraverso una riflessione profonda sui meccanismi del potere e sulle dinamiche sociali.

«Abbiamo scelto di inaugurare questo nuovo percorso con un testo di straordinario valore artistico e culturale», sottolineano dall’associazione culturale C&M. «“Le serve” non è soltanto un grande classico del teatro europeo, ma un’opera che conserva una sorprendente attualità. Attraverso una scrittura intensa e visionaria, Genet affronta temi che appartengono ancora al nostro presente e che continuano a suscitare riflessioni e interrogativi nello spettatore».

L’associazione evidenzia inoltre la qualità della produzione ospitata a Ragusa. «La presenza di interpreti di assoluto livello e la regia di Guglielmo Ferro rappresentano una garanzia artistica importante. Vogliamo offrire al pubblico spettacoli di qualità capaci di emozionare, coinvolgere e stimolare il pensiero. Crediamo che il teatro debba continuare a essere un luogo di confronto e di crescita culturale per l’intera comunità».

I biglietti sono disponibili anche presso il botteghino di via Roma 168 a Ragusa, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

L’appuntamento è per sabato 28 novembre alle 21 con uno spettacolo che promette di condurre il pubblico dentro uno dei più affascinanti e inquietanti labirinti della drammaturgia moderna, dove il gioco delle apparenze si trasforma in una potente riflessione sulla natura umana.