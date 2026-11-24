Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, il gip ibleo ha emesso un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un 55enne vittoriese, gravemente indiziato dei reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare e maltrattamenti in famiglia.

Scattato il cosiddetto “Codice Rosso” a Vittoria, in seguito alla denuncia presentata da una donna ai carabinieri di Vittoria. Più e più volte la 46enne era stata vittima di appostamenti, minacce verbali e mediante social network. Gli atti persecutori non si erano fermati alla ex compagna, ma le attenzioni, divenute ossessive, si erano focalizzate anche nei confronti della figlia minore e del nuovo compagno.

Esperiti gli accertamenti del caso, i militari dell’Arma ipparina hanno informato la Procura della Repubblica di Ragusa. I comportamenti tenuti dall’uomo hanno determinato l’emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico.

Quando i carabinieri della Stazione di Scoglitti hanno proceduto all’esecuzione della misura l’uomo ha rifiutato l’applicazione del braccialetto, motivo per il quale la misura è stata aggravata nel divieto di dimora presso il Comune di Vittoria.

Le ipotesi accusatorie, allo stato condivise dal gip in sede, dovranno trovare conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come legislativamente previsto. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva.