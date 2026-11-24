La sala conferenze “Giovanni Di Blasi” dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa ha ospitato un’importante giornata di approfondimento dedicata alle prospettive di crescita economica del Mezzogiorno, incentrata sulla presentazione del volume “Zes unica: il Mezzogiorno che crea occupazione e sviluppo” e del manuale tecnico “Il credito d’imposta Zes unica – Edizione 2026”, entrambi curati dal dott. Francesco Paolo Trapani, commercialista esperto della materia.

L’iniziativa ha rappresentato un qualificato momento di confronto tecnico e istituzionale sulle opportunità offerte dalla Zes unica e sugli strumenti a sostegno degli investimenti produttivi, con particolare attenzione alle ricadute per il territorio ibleo e per il sistema delle imprese.

«L’aspetto più significativo emerso nel corso di questo percorso», dichiara il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Michelangelo Aurnia, «è la sinergia concreta che si è sviluppata tra la professione dei commercialisti e la Regione siciliana. Una collaborazione che, grazie al lavoro svolto dal coordinatore della Conferenza degli Ordini della Sicilia, Maurizio Attinelli, ha portato alla sottoscrizione di tre importanti protocolli d’intesa finalizzati a consentire alle imprese la certificazione della rendicontazione degli investimenti. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire certezza delle procedure, trasparenza e rapidità nell’accesso alle opportunità offerte dalla Zes unica».

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come il credito d’imposta Zes unica, insieme alle misure legate alla fiscalità del lavoro e alle politiche per l’occupazione, rappresenti oggi una leva strategica per favorire la competitività delle imprese e attrarre nuovi investimenti nel Mezzogiorno.

«Il ruolo del dottore commercialista», prosegue Aurnia, «si conferma sempre più centrale. Non siamo soltanto professionisti chiamati a garantire correttezza e conformità degli adempimenti, ma interlocutori qualificati in grado di accompagnare le imprese nelle scelte strategiche e di fungere da collegamento tra il mondo produttivo e le istituzioni. In una fase di grandi trasformazioni economiche, il nostro contributo può fare la differenza nel tradurre gli strumenti normativi in occasioni concrete di crescita e sviluppo».

Particolarmente apprezzati gli interventi del direttore generale del dipartimento Attività produttive della Regione Siciliana, Dario Cartabellotta, dell’onorevole Giorgio Assenza, del segretario territoriale della Cna Carmelo Caccamo, dei consiglieri e delegati nazionali Aldo Campo e Maurizio Attinelli, dell’autore Francesco Paolo Trapani e del moderatore Giuseppe Antoci, che hanno contribuito ad alimentare un dibattito ricco di contenuti e spunti operativi.

«L’Ordine di Ragusa continuerà a promuovere occasioni di confronto come quella odierna», conclude il presidente Aurnia, «nella convinzione che solo attraverso una stretta collaborazione tra professionisti, istituzioni e sistema produttivo sia possibile sostenere le imprese che investono, creare nuova occupazione e favorire uno sviluppo duraturo per il nostro territorio».