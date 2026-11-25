Vittoria torna a interrogarsi sulle condizioni in cui vengono effettuate le operazioni di elisoccorso in città. A sollevare nuovamente la questione è un post diffuso sui social network dopo l’intervento di un elicottero sanitario chiamato a trasferire un paziente dall’ospedale “Guzzardi” verso una struttura specialistica di Catania.

Secondo quanto denunciato nel messaggio, l’atterraggio sarebbe avvenuto su una strada ordinaria utilizzata ormai da tempo come area di fortuna per le operazioni dell’elisoccorso, nonostante non si tratti di una vera pista autorizzata né di uno spazio considerato adeguato per questo tipo di interventi. Una situazione che avrebbe comportato notevoli difficoltà operative per il personale impegnato nelle manovre.

Nel racconto pubblicato online si evidenzia come gli operatori abbiano dovuto fronteggiare la presenza di lavori in corso lungo il tratto di strada utilizzato per l’atterraggio. Sarebbero state necessarie segnalazioni manuali e interventi immediati per consentire la sospensione delle attività e garantire l’arrivo del velivolo in condizioni di sicurezza. Circostanze che hanno riacceso il dibattito sull’organizzazione delle emergenze sanitarie nel territorio.

Il post pone inoltre interrogativi sulla gestione dell’area e sulle procedure di messa in sicurezza prima dell’arrivo dell’elicottero, chiedendosi se fossero già presenti sul posto le forze preposte ai controlli e al supporto delle operazioni, oltre ai Vigili del Fuoco.

La denuncia si concentra soprattutto sull’assenza di un’infrastruttura dedicata. L’area attualmente utilizzata, secondo gli autori del messaggio, non offrirebbe garanzie sufficienti né per i piloti né per il personale sanitario, costretto a intervenire in un contesto caratterizzato dal passaggio di veicoli, dalla presenza di cantieri e da spazi non progettati per le operazioni di decollo e atterraggio.

Da qui l’appello affinché la città possa dotarsi finalmente di una vera elisuperficie, in grado di assicurare standard adeguati di sicurezza e rapidità negli interventi. Una richiesta che torna periodicamente al centro del confronto pubblico e che, alla luce dell’ultimo episodio segnalato, viene rilanciata con forza da cittadini e operatori, convinti che pazienti e soccorritori meritino condizioni operative all’altezza di un servizio essenziale come l’elisoccorso.

L’episodio ha rapidamente alimentato il dibattito sui social, dove in molti chiedono risposte e interventi concreti per evitare che situazioni analoghe possano ripetersi durante future emergenze sanitarie (foto Assenza).