Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi in un canneto lungo la Strada Provinciale 64, nel tratto che collega Donnalucata a Cava d’Aliga, nel territorio di Scicli. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca, si sono rapidamente propagate tra le canne, sprigionando una densa colonna di fumo nero ben visibile anche a distanza.

Le immagini dell’incendio, giunte alla redazione, documentano l’intensità del rogo e la nube di fumo che si è sollevata dalla zona, richiamando l’attenzione di chi si trovava a transitare lungo la strada (foto Assenza).

Al momento della prima segnalazione non risultavano ancora presenti sul posto né i Vigili del Fuoco né le forze dell’ordine. Non sono ancora note le cause che hanno provocato l’incendio e resta da verificare l’entità dei danni alla vegetazione.